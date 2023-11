Пийте щодня: 6 найкращих напоїв, які підвищать імунітет і захистять від застуд

Настала пора року, коли більшість людей піклуються про своє здоров'я та намагаються підвищити імунітет, щоб захиститися від вірусів і застуд. На щастя, існує низка напоїв, які чудово впораються з цим завданням.

Імунна система — це природна захисна мережа організму, що складається з клітин, тканин і органів, які допомагають захистити організм від бактерій, вірусів, грибків та інших шкідливих речовин. Імунна система забезпечує бар'єр, що запобігає проникненню загарбників у наш організм, але також має складну систему клітин, яка бореться з патогенами, якщо вони все ж знайдуть спосіб проникнути в організм. Здоровий спосіб життя необхідний для сильного імунітету, тому правильне харчування та вживання корисних напоїв можуть допомогти зміцнити ваш імунітет. Про це пише Eat This, Not That.

Вода

Фото: Freepik

Оскільки наш організм на 60-70% складається з води, а кожна функція організму потребує води, вживання достатньої кількості H20 — прекрасна турбота про свій імунітет. Коли ваше тіло зневоднене, це може сприяти росту бактерій і вірусів. Ось чому так важливо переконатися, що ви п'єте оптимальну кількість води щодня.

Вода підтримує імунну систему, допомагаючи засвоювати поживні речовини і підтримуючи слизові оболонки носа, рота і горла, які часто є першою лінією захисту від патогенів і природним бар'єром для інфекцій. Вода також є важливим компонентом лімфатичної рідини, яка доставляє лейкоцити, що допомагають боротися з інфекціями.

Зелений чай

Зелений чай — ще один чудовий напій, який зміцнює природний захист вашого організму. Зелений чай багатий на корисні флавоноїди-поліфеноли, які приносять величезну користь для здоров'я: від зниження ризику серцевих захворювань і деяких видів раку до боротьби із системним запаленням.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Molecules, зелений чай зміцнює імунітет завдяки антиоксидантам, що містяться в ньому, які допомагають захистити клітини від окислення й активних форм кисню.

Кефір

Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Кефір — це ферментований напій, який багатий на різні корисні пробіотики, що допомагають підтримувати баланс мікробіоти шлунково-кишкового тракту. Основними корисними бактеріями кефіру є Lactobacillus kefiri, а основними пробіотиками традиційного йогурту є Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus.

В оглядовій статті, опублікованій у журналі Nutrients, повідомляється, що кефір має антиоксидантні, протимікробні, протизапальні, ранозагоювальні та багато інших переваг для здоров'я.

Лимонно-імбирний чай

Незалежно від того, готуєте ви чай з лимоном та імбиром самостійно чи купуєте в супермаркеті, він стане чудовим вибором для підтримки імунітету. Чай готується шляхом змішування свіжого натертого імбиру і лимонного соку в гарячій воді.

Лимонно-імбирний чай багатий на вітамін С, антиоксидант, який допомагає захистити клітини від окисного пошкодження. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Антиоксиданти", вітамін С також має протизапальні властивості та допомагає знизити негативні імунні реакції.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, імбир також містить понад 100 біологічно активних сполук, які допомагають боротися з нудотою, знижують ризик розвитку деяких видів раку, покращують рівень ліпідів у крові, зменшують запалення.

Апельсиновий сік

Фото: Freepik

Апельсиновий сік часто рекламують як кращий напій у разі застуди або грипу, і існує значна наукова підтримка на користь вживання цитрусового соку для зміцнення імунної системи.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Immunology, вітамін С і фолієва кислота в цитрусових соках підтримують цілісність імунних бар'єрів і захищають багато типів імунних клітин, включно з природними клітинами-кілерами і Т-клітинами. Ба більше, біологічно активні сполуки цитрусових мають протизапальну дію і підтримують імунітет.

Натуральний апельсиновий або грейпфрутовий соки містить вітамін А і фолієву кислоту. Купуючи апельсиновий сік, ви навіть можете знайти варіанти, збагачені вітаміном D, який також відіграє важливу роль у підтримці імунітету.

Томатний сік

Фото: Freepik

Як і цитрусові, помідори багаті на вітамін С, а також на лікопін, корисний антиоксидант-каротиноїд, який має багато корисних для здоров'я властивостей і, як відомо, допомагає знизити системне запалення.

Томатний суп часто рекомендують у разі застуди або грипу, оскільки він містить вітамін С, але освіжаючий томатний сік забезпечить таку саму кількість вітаміну С. Що добре в томатному соку, так це те, що він зовсім не калорійний. Щоб контролювати споживання солі, шукайте томатний сік із низьким вмістом натрію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.