Підсилювачі імунітету: 5 продуктів, які допоможуть не захворіти в сезон застуд

Додавши до свого раціону продукти, що сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів та застуд без лікарняних.

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Рідко кому вдається не захворіти в осінньо-зимовий період, особливо, якщо не піклуватися про своє здоров'я та не зміцнювати імунітет. Дослідження вказують на кілька різних методів підтримки загального стану здоров'я в холодні місяці. Від меду до ягід у ранковій вівсянці — ось кілька простих способів підвищити імунітет за рахунок правильного харчування. Про це пише Clean Eatingmag.

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Мед

Фото: Freepik

Згідно з дослідженням, проведеним ізраїльськими вченими, мед може бути найкориснішим способом заспокоїти нічний кашель. Дослідження, під час якого команда педіатрів зосередила свою увагу на інфекціях верхніх дихальних шляхів у 300 дітей віком від року до п'яти, довело ефективність меду. Автор дослідження Герман Авнер Коен, доктор медичних наук, сказав, що мед можна вважати безпечною та ефективною альтернативою сиропу від кашлю для дітей віком від одного року. Тож, якщо вас не турбує його калорійність (мед містить близько 22 калорій на чайну ложку), немає причин не додати цей диво-продукт до свого раціону як частину здорового харчування та підтримання здоров'я.

Шоколад

Фото: Freepik

Холодна погода сприяє підвищенню кров'яного тиску, оскільки нижчі температури викликають звуження кровоносних судин. А вищий кров'яний тиск може збільшити ваші шанси отримати серцевий напад або інсульт під час будь-яких активних занять. Але згідно з недавнім дослідженням, шоколад може виявитися вашим порятунком. Австралійські дослідники вивчили дані 20 досліджень за 10 років і виявили, що в тих, хто вживав шоколад, багатий на флаваноли, один раз на день протягом кількох тижнів, спостерігалося невелике падіння кров'яного тиску приблизно на два-три пункти. Учасники досліджень, у яких спостерігалося падіння артеріального тиску, споживали від трьох до 100 грамів темного шоколаду або какао на день, що містять від 30 до 1080 міліграмів флаванолів.

Асаї

Асаї, фіолетова ягода, що росте в Бразилії та інших країнах з південним кліматом, може бути однією з найкращих у боротьбі з окислювальним стресом, який виникає через ослаблення імунітету в холодну пору року. Дослідники з Університету Еморі використовували плодових мушок, щоб показати, як асаї перевершує такі добавки, як вітаміни, коензим Q10 і лютеїн, у підтримці здоров'я та продовження життя.

Овочі

Фото: Pexels

Дослідження показує, що якщо ви матимете велику різноманітність, то їстимете більше овочів, багатих на антиоксиданти. Коли 66 здоровим дорослим людям подали їжу, що містила броколі, моркву та горох, вони загалом з'їли більше овочів, ніж ті, кому запропонували лише один вид, повідомляє журнал Академії харчування та дієтології. Тому намагайтеся максимально урізноманітнити свій раціон свіжими сезонними овочами, щоб підтримувати здоров'я та імунітет.

Ягоди

Фото: Pixabay

Учені виявили, що хімічні речовини, які містяться в чорниці, полуниці та малині, імітують дію вальпроєвої кислоти, препарату, який призначають людям, що страждають від маніакально-депресивних розладів настрою. Тому стежте за тим, щоб в осінньо-зимовий період на вашому столі завжди були ягоди. Якщо ви не можете знайти свіжі ягоди на місцевому ринку, підійдуть і заморожені. Додавайте їх у вівсянку, смузі та пироги.

Крім продуктів намагайтеся вести активний спосіб життя, оскільки, як показують дослідження, спорт і медитації корисні для вашого здоров'я загалом. Лікарі з Вісконсина обстежили 149 дорослих і виявили, що ті, хто займався спортом (у групі по дві з половиною години на тиждень і вдома по 45 хвилин на день) і ті, хто регулярно медитував (на групових заняттях тривалістю дві з половиною години на тиждень і вдома по 45 хвилин на день), з меншою ймовірністю хворіли на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, ніж контрольна група, в якої не було ні того, ні іншого. Тому замість того, щоб запасатися ліками від застуди, краще придбайте нову пару кросівок або зручну подушку для медитації.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.