Як підвищити імунітет: 7 спецій, які допоможуть впоратися із симптомами застуди

Осінь — сезон застуди та грипу, тому важливо мати під рукою засоби, які допоможуть запобігти неприємним симптомам хвороби на самому початку.

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Різке похолодання, негода, вплив різних вірусів і бактерій, а також ослаблена імунна система часто є основними винуватцями сезонних недуг. Хоча консультація лікаря і прийом необхідних ліків, призначених ним, є основним способом боротьби з хворобою, природні засоби також можуть допомогти захиститися від застуди. До них належать звичайні спеції, які напевно є на вашій кухні. Про це пише Onlymyhealth.

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Імбир

Фото: Pixabay

Імбир — універсальна спеція, яку використовують не тільки при приготуванні їжі, а й додають до чаю для поліпшення смаку та аромату. Ця поживна спеція містить різні біологічно активні сполуки, як-от гінгерол, що мають протизапальні та антиоксидантні властивості. Крім того, відомо, що імбир містить вітамін С, який допомагає полегшити симптоми застуди, такі як біль у горлі, кашель, лихоманка та ломота в тілі.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума — широко використовувана спеція, що містить потужну антиоксидантну та протизапальну сполуку під назвою куркумін. Куркумін має імуностимулювальні властивості, які запобігають виникненню інфекцій. Дослідження показують, що куркумін може зменшити запалення в організмі, а також посилити вроджену імунну систему проти пухлинних клітин, серцево-судинних захворювань і патогенів.

Кориця

Фото: Pixabay

Кориця не тільки багата на антиоксиданти, поліфеноли та проантоціанідини, які захищають організм від вільних радикалів і окислювальних ушкоджень, а й має протизапальні, антибактеріальні та протигрибкові властивості, що допомагають імунній системі боротися з різними інфекціями та хворобами. Ви можете додати трохи кориці у свою ранкову каву, вівсянку або йогурт, щоб відчути всі її переваги.

Чорний перець

Фото: Pixabay

Чорний перець багатий на сполуку під назвою піперин, яка сприяє засвоєнню поживних речовин, включно з певними імуностимулюючими вітамінами та мінералами. Додавання чорного перцю в їжу допомагає організму поліпшити використання необхідних поживних речовин, тим самим побічно підтримуючи імунну функцію.

Кардамон

Фото: Freepik

Кардамон, багатий вітаміном B1, калієм, кальцієм та антиоксидантами, такими як флавоноїди та поліфеноли, являє собою дуже ароматну спецію, яку зазвичай додають у їжу та напої. Він також містить вітамін С і різні фітохімічні речовини, які мають протизапальні та антимікробні властивості, що сприяють зміцненню імунітету.

Солодка

Якщо ви шукаєте швидкий засіб від симптомів застуди, вам може допомогти солодка. Вона містить такі вітаміни, як B1, B2, B3, B5, E і C, і широко використовується в аюрведичній практиці. Дослідження показують, що солодка містить сполуку під назвою гліциризин, яка має антиоксидантні, антибактеріальні та протизапальні властивості, що підтримують імунні функції.

Амла

Амла має значні імуностимулюючі властивості. Дослідження 2015 року, опубліковане в Журналі харчових наук і технологій, припускає, що одна амла містить близько 600-800% денної норми вітаміну С, поживної речовини, яка, як відомо, зміцнює імунну систему і захищає від чужорідних бактерій. Крім того, вона багата на антиоксиданти, що допомагають захистити клітини від пошкодження.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.