Кава з родзинкою. Топ 5 спецій, які додадуть напою ще більше смаку та користі

Якщо хочете зробити каву ще кориснішою для здоров'я та насолодитися новим приголомшливим смаком, додайте в неї спеції.

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Спеції надають їжі особливого смаку й аромату, щоразу змушуючи вас відчувати нові гастрономічні відчуття. Часник, куркума, перець, кориця, кардамон, мускатний горіх... Усі вони мають імуностимулюючу, протимікробну, протизапальну, антибактеріальну, протигрибкову та антиоксидантну дію. Ці спеції, якщо їх регулярно додавати в їжу, допомагають організму боротися з інфекціями й підтримувати відмінне здоров'я. Крім усього перерахованого вище, вони також надають їжі особливого смаку. Як щодо того, щоб поліпшити смак кави, додавши кілька спецій, адже це додасть їй додаткового смаку. Про це пише Health Shots.

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Фото: Freepik

Кава допомагає нам підбадьоритися вранці та заповнити нестачу енергії протягом робочого дня. Наші уподобання щодо кави можуть бути різними, але саме вона допомагає багатьом із нас пережити напружені дні.

Люди часто експериментують, додаючи до кави різні підсолоджувачі, вершки, коров'яче або рослинне молоко, але можна інакше розкрити смак цього напою, додавши спеції.

Дієтологиня Діпті Локешаппа, магістерка харчових наук та харчування, розповіла про спеції, які можна додавати до кави, щоб поліпшити її смак і користь. Експериментуючи з кавою, додаючи до неї спеції, ви можете отримати корисніші, ароматніші та смачніші результати.

Кориця

Фото: Pixabay

Замість води з лимоном багато людей починають свій день із чаю з корицею, однак, щоб оживити свій ранок, ви також можете додати цю дивовижну спецію в чашку кави. "Кориця містить антиоксиданти і, як було доведено, зміцнює імунну систему", — каже Локешаппа. Крім того, ця спеція має здатність знижувати рівень холестерину ЛПНЩ, контролювати рівень цукру в крові та боротися із запаленнями. А ще має фантастичний смак!

Кардамон

Фото: Freepik

Просто додайте невелику кількість кардамону в чашку свіжозавареної кави, щоб відчути його чудовий смак і аромат. Він містить клітковину, а також додаткові необхідні мінерали, які покращують кровообіг. Кардамон може бути корисним за таких проблем, як розлад шлунка, газоутворення, кислотність та закреп. Якщо у вас нудота й блювота, кардамон також може допомогти. Додайте його наступного разу у свою ранкову каву, розслабтеся і насолоджуйтеся.

Гвоздика

Фото: Freepik

Гвоздика — типова кухонна спеція, яку можна додавати в каву як для смаку, так і для поліпшення здоров'я. Крім супів, гвоздика чудово поєднується з напоями та десертами. Крім того, ви можете додати її в каву. За словами Локешаппи: "Ми не можемо не похвалитися перевагами цього методу. Гвоздика додасть дуже мускусного смаку". Під час заварювання кави додайте в кавову гущу кілька гвоздик. Ви маєте бути обережними, щоб не перестаратися з цією спецією в каві.

Мускатний горіх

Фото: Pixabay

Вітамін B6, фолієва кислота, магній, кальцій, залізо, калій, марганець та інші мінерали, потрібні для гарного здоров'я, містить мускатний горіх. Завдяки всім цим поживним речовинам він може допомогти запобігти проблемам із травленням, поліпшити кровообіг, зменшити стрес, поліпшити якість сну і допомогти вам позбутися неприємного запаху з рота. Локешаппа каже: "Мускатний горіх додасть додаткової солодкості й аромату вашій каві". Просто додайте трохи у свою ранкову чашку.

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир добре відомий своїми лікувальними властивостями. Локешаппа каже: "Імбир дуже схожий на кардамон, але імбир легше знайти на своїй полиці зі спеціями". Просто додайте кілька шматочків або порошку в каву перед заварюванням. Вам обов'язково слід додавати його в їжу, оскільки імбир допомагає запобігти сезонним інфекціям, підтримуючи імунітет.

Нагадаємо, кориця допомагає схуднути: 5 властивостей ароматної спеції для зниження ваги.

Раніше Фокус писав про те, що спеції і трави використовуються людьми в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця