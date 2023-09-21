Кофе с изюминкой. Топ-5 специй, которые придадут напитку еще больше вкуса и пользы

Если хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.

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Специи придают пище особенный вкус и аромат, каждый раз заставляя вас испытывать новые гастрономические ощущения. Чеснок, куркума, перец, корица, кардамон, мускатный орех… Все они обладают иммуностимулирующим противомикробным, противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым и антиоксидантным действием. Эти специи, если их регулярно добавлять в пищу, помогают организму бороться с инфекциями и поддерживать отличное здоровье. Помимо всего вышеперечисленного, они также придают еде особенный вкус. Как насчет того, чтобы улучшить вкус кофе, добавив несколько специй, ведь это придаст ему дополнительный вкус. Об этом пишет Health Shots.

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Фото: Freepik

Кофе помогает нам взбодриться утром и восполнить недостаток энергии на протяжении рабочего дня. Наши предпочтения в отношении кофе могут быть разными, но именно он помогает многим из нас пережить напряженные дни.

Люди часто экспериментируют, добавляя в кофе различные подсластители, сливки, коровье или растительное молоко, но можно иначе раскрыть вкус этого напитка, добавив специи.

Диетолог Дипти Локешаппа, магистр пищевых наук и питания рассказала о специях, которые можно добавлять в кофе, чтобы улучшить его вкус и пользу. Экспериментируя с кофе, добавляя в него специи, вы можете получить более полезные, ароматные и вкусные результаты.

Корица

Фото: Pixabay

Вместо воды с лимоном многие люди начинают свой день с чая с корицей, однако, чтобы оживить свое утро, вы также можете добавить эту удивительную специю в чашку кофе. "Корица содержит антиоксиданты и, как было доказано, укрепляет иммунную систему", — говорит Локешаппа. Кроме того, эта специя обладает способностью снижать уровень холестерина ЛПНП, контролировать уровень сахара в крови и бороться с воспалениями. А еще имеет фантастический вкус!

Кардамон

Фото: Freepik

Просто добавьте небольшое количество кардамона в чашку свежезаваренного кофе, чтобы ощутить его чудесный вкус и аромат. Он содержит клетчатку, а также дополнительные необходимые минералы, которые улучшают кровообращение. Кардамон может быть полезен при таких проблемах, как расстройство желудка, газообразование, кислотность и запор. Если у вас тошнота и рвота, кардамон также может помочь. Добавьте его в следующий раз в свой утренний кофе, расслабьтесь и наслаждайтесь.

Гвоздика

Фото: Freepik

Гвоздика — типичная кухонная специя, которую можно добавлять в кофе как для вкуса, так и для улучшения здоровья. Помимо супов, гвоздика прекрасно сочетается с напитками и десертами. Кроме того, вы можете добавить ее в кофе. По словам Локешаппы: "Мы не можем не похвастаться преимуществами этого метода. Гвоздика придаст очень мускусный вкус". При заваривании кофе добавьте в кофейную гущу несколько гвоздик. Вы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать с этой специей в ​​кофе.

Мускатный орех

Фото: Pixabay

Витамин B6, фолиевая кислота, магний, кальций, железо, калий, марганец и другие минералы, необходимые для хорошего здоровья содержит мускатный орех. Благодаря всем этим питательным веществам он может помочь предотвратить проблемы с пищеварением, улучшить кровообращение, уменьшить стресс, улучшить качество сна и помочь вам избавиться от неприятного запаха изо рта. Локешаппа говорит: "Мускатный орех придаст дополнительную сладость и аромат вашему кофе". Просто добавьте немного в свою утреннюю чашку.

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь хорошо известен своими лечебными свойствами. Локешаппа говорит: "Имбирь очень похож на кардамон, но имбирь легче найти на своей полке со специями". Просто добавьте несколько кусочков или порошка в кофе перед завариванием. Вам обязательно следует добавлять его в еду, так как имбирь помогает предотвратить сезонные инфекции, поддерживая иммунитет.

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Ранее Фокус писал о том, что специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту