Присмак смерті в роті: популярні напої виявилися причиною розвитку раку ротової порожнини

Рак ротової порожнини є підступним захворюванням, яке можна виявити лише регулярно відвідуючи стоматологів. Нещодавно вчені з'ясували, що одні з найпопулярніших у світі напоїв значно підвищують ризик його появи.

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Результати недавнього дослідження засвідчили, що щоденне вживання підсолоджених цукром напоїв може значно підвищити ризик розвитку раку порожнини рота у жінок. Дослідники з Університету Вашингтона проаналізували дані понад 160 000 жінок і виявили, що у тих, хто вживав хоча б один підсолоджений напій на день, ризик розвитку раку порожнини рота збільшувався майже в п'ять разів, пише Daily Mail.

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У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery і проведеному за участю професора Бріттані Барбер, спостерігалося 124 випадки раку порожнини рота за 30-річний період. Примітно, що підвищений ризик зберігався навіть серед жінок, які не курили і не вживали алкоголь — обидва відомі фактори ризику розвитку раку порожнини рота.

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Небезпечний навіть для здорових людей: популярний підсолоджувач пов'язали з утворенням тромбів

Незважаючи на те, що абсолютний ризик залишається відносно низьким, отримані дані можуть бути причиною додаткових трьох випадків раку порожнини рота на 100 000 осіб. Це чітко показує вплив цукру на розвиток раку.

Дослідники припускають, що високе споживання цукру може сприяти розвитку хронічного запалення в порожнині рота, що потенційно може призвести до запуску процесу появи онкології. Однак вони наголошують на необхідності подальших досліджень для повного розуміння механізмів, що лежать в їхній основі.

Це дослідження поповнило зростаючу кількість доказів, що пов'язують надмірне споживання цукру з різними проблемами зі здоров'ям, включно з ожирінням, діабетом, а тепер, можливо, і раком порожнини рота. Органи охорони здоров'я в усьому світі вже деякий час рекомендують людям обмежити споживання цукру, щоб знизити подібні ризики.

Розпізнавання ранніх ознак раку порожнини рота, таких як постійні виразки в роті, незрозумілі шишки або труднощі з ковтанням, має вирішальне значення для своєчасної діагностики та лікування. Регулярні стоматологічні огляди відіграють важливу роль у стратегіях раннього виявлення та профілактики цього та інших захворювань.

Таким чином, обмеження споживання підсолоджених цукром напоїв може стати розумним кроком до зниження ризику смертельно небезпечних ускладнень, поряд з іншими перевагами для здоров'я, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що аспартам пов'язали з ризиком розвитку раку. ВООЗ і Міжнародне агентство з дослідження раку визнали аспартам "можливо канцерогенним для людини".

Також Фокус писав про те, чи дійсно аспартам викликає рак. Популярний підсолоджувач тепер перебуває під пильним оком систем охорони здоров'я і вчених у всьому світі, а про вплив ярлика "можливого канцерогену" на індустрію дієтичних напоїв і споживачів нам ще належить дізнатися.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.