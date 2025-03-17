Відома акторка померла у 43 роки: про кого йдеться

У 2023 році в Емілі Деккен діагностували рідкісну форму раку надниркових залоз. Через деякий час вона увійшла в ремісію, яка тривала недовго. Хвороба повернулася і забрала життя талановитої актриси.

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Бельгійська актриса Емілі Декенн померла від адренокортикальної карциноми, рідкісного виду раку надниркових залоз, у віці 43 роки. Про смерть зірки повідомили журналістам її сім'я та агент, пише France 24. Останні дні свого життя вона провела в лікарні недалеко від Парижа.

Про свою хворобу Емілі повідомила світу в жовтні 2023 року. До квітня 2024-го вона увійшла в повну ремісію і заявила про рішення повернутися до колишнього життя і роботи.

"Я була близька до того, щоб забути, тому що сьогодні я залишаю лікарню після 13 днів... Яка важка битва", — писала вона в соціальних мережах.

Однак ремісія була недовгою, і наприкінці минулого року у неї стався рецидив. 1 грудня вона сказала французькому телешоу TF1, що зосередилася на своєму здоров'ї, і публічно визнала погіршення свого стану.

"Я знаю, що не проживу так довго, як планувалося", — сказала Декенн.

Останні фото актриси в соцмережі датовані 4 лютого 2025 року

Емілі народилася 29 серпня 1981 року в Бельгії. Уперше на екрані дівчина з'явилася в картині "Розетта" братів Дарденн. Він дав старт її кар'єрі після того, як вона виграла премію за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі 1999 року за свою гру в цьому фільмі, який також отримав Золоту пальмову гілку.

Пізніше вона знялася у стрічках "Братство вовка" режисера Крістофа Ганса (2001), "Економка" Клода Беррі (2002) і "Веселі вдови" Катрін Корсіні (2003). Декенн також отримала низку інших нагород за участь у фільмах, здебільшого французькою мовою, включно з роботою 2009 року "Дівчина в поїзді" і драмою 2012 року "Наші діти".

У 2010 році вона відвідала Каннський кінофестиваль з фільмом Франка Рішара "Зграя". Через 14 років Емілі знову відвідала Каннський кінофестиваль, щоб відзначити 25-ту річницю свого тріумфу там з братами Дарденн і просунути англомовний фільм-катастрофу "Вижити", випущений 2024-го.

"Вижити" — прощальна робота Деккен

В інтерв'ю The Action Декенн сказала, що не знала, що хвора, коли знімалася у фільмі, який став для неї останнім.

У неї залишилися чоловік Мішель Ферраччі та донька Мія.

Емілі з чоловіком

Минулого року доньці актриси виповнилося 22 роки

Раніше Фокус писав, що померла зірка "Євротуру" і "Баффі" Мішель Трахтенберг. Їй було 39 років.