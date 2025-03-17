Известная актриса скончалась в 43 года: о ком речь

В 2023 году у Эмили Деккен диагностировали редкую форму рака надпочечников. Через некоторое время она вошла в ремиссию, которая продлилась недолго. Болезнь вернулась и унесла жизнь талантливой актрисы.

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Бельгийская актриса Эмили Декенн скончалась от адренокортикальной карциномы, редкого вида рака надпочечников, в возрасте 43 года. О смерти звезды сообщили журналистам ее семья и агент, пишет France 24. Последние дни своей жизни она провела в больнице недалеко от Парижа.

О своей болезни Эмили сообщила миру в октябре 2023 года. К апрелю 2024-го она вошла в полную ремиссию и заявила о решении вернуться к прежней жизни и работе.

"Я была близка к тому, чтобы забыть, потому что сегодня я покидаю больницу после 13 дней… Какая тяжелая битва", – писала она в социальных сетях.

Однако ремиссия была недолгой, и в конце прошлого года у нее случился рецидив. 1 декабря она сказала французскому телешоу TF1, что сосредоточилась на своем здоровье, и публично признала ухудшение своего состояния.

"Я знаю, что не проживу так долго, как планировалось", — сказала Декенн.

Последние фото актрисы в соцсети датированы 4 февраля 2025 года

Эмили родилась 29 августа 1981 года в Бельгии. Впервые на экране девушка появилась в картине "Розетта" братьев Дарденн. Он дал старт ее карьере после того, как она выиграла премию за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1999 году за свою игру в этом фильме, который также получил Золотую пальмовую ветвь.

Позже она снялась в лентах "Братство волка" режиссера Кристофа Ганса (2001), "Экономка" Клода Берри (2002) и "Веселые вдовы" Катрин Корсини (2003). Декенн также получила ряд других наград за участие в фильмах, в основном на французском языке, включая работу 2009 года "Девушка в поезде" и драму 2012 года "Наши дети".

В 2010 году она посетила Каннский кинофестиваль с фильмом Франка Ришара "Стая". Спустя 14 лет Эмили снова посетила Каннский кинофестиваль, чтобы отметить 25-ю годовщину своего триумфа там с братьями Дарденн и продвинуть англоязычный фильм-катастрофу "Выжить", выпущенный в 2024-м.

"Выжить" – прощальная работа Деккен

В интервью The Action Декенн сказала, что не знала, что больна, когда снималась в фильме, который стал для нее последним.

У нее остались муж Мишель Ферраччи и дочь Мия.

Эмили с мужем

В прошлом году дочери актрисы исполнилось 22 года

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