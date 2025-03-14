Привкус смерти во рту: популярные напитки оказались причиной развития рака ротовой полости

Рак ротовой полости является коварным заболеванием, которое можно выявить лишь регулярно посещая стоматологов. Недавно ученые выяснили, что одни из самых популярных в мире напитков значительно повышают риск его появления.

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Результаты недавнего исследования показали, что ежедневное употребление подслащенных сахаром напитков может значительно повысить риск развития рака полости рта у женщин. Исследователи из Университета Вашингтона проанализировали данные более 160 000 женщин и обнаружили, что у тех, кто употреблял хотя бы один подслащенный напиток в день, риск развития рака полости рта увеличивался почти в пять раз, пишет Daily Mail.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery и проведенном с участием профессора Бриттани Барбер, наблюдалось 124 случая рака полости рта за 30-летний период. Примечательно, что повышенный риск сохранялся даже среди женщин, которые не курили и не употребляли алкоголь — оба известных фактора риска развития рака полости рта.

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Опасен даже для здоровых людей: популярный подсластитель связали с образованием тромбов

Несмотря на то, что абсолютный риск остается относительно низким, полученные данные могут быть причиной дополнительных трех случаев рака полости рта на 100 000 человек. Это отчетливо показывает влияние сахара на развитие рака.

Исследователи предполагают, что высокое потребление сахара может способствовать развитию хронического воспаления в полости рта, что потенциально может привести к запуску поцесса появления онкологии. Однако они подчеркивают необходимость дальнейших исследований для полного понимания механизмов, лежащих в их основе.

Это исследование пополнило растущее число доказательств, связывающих чрезмерное потребление сахара с различными проблемами со здоровьем, включая ожирение, диабет, а теперь, возможно, и рак полости рта. Органы здравоохранения во всем мире уже некоторое время рекомендуют людям ограничить потребление сахара, чтобы снизить подобные риски.

Распознавание ранних признаков рака полости рта, таких как постоянные язвы во рту, необъяснимые шишки или трудности с глотанием, имеет решающее значение для своевременной диагностики и лечения. Регулярные стоматологические осмотры играют важную роль в стратегиях раннего выявления и профилактики этого и других заболеваний.

Таким образом, ограничение потребления подслащенных сахаром напитков может стать разумным шагом к снижению риска смертельно опасных осложнений, наряду с другими преимуществами для здоровья, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам связали с риском развития рака. ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака признали аспартам "возможно канцерогенным для человека".

Также Фокус писал о том, действительно ли аспартам вызывает рак. Популярный подсластитель теперь находится под пристальным оком систем здравоохранения и ученых по всему миру, а о влиянии ярлыка "возможного канцерогена" на индустрию диетических напитков и потребителей нам еще предстоит узнать.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.