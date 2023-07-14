Горькое решение. Действительно ли искусственный подсластитель аспартам вызывает рак

Популярный подсластитель теперь находится под пристальным оком систем здравоохранения и ученых по всему миру, а о влиянии ярлыка "возможного канцерогена" на индустрию диетических напитков и потребителей нам еще предстоит узнать.

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Международное агентство по изучению рака (МАИР), занимающееся исследованиями в области онкологии при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недавно заявило, что искусственный подсластитель аспартам может потенциально повышать риск развития рака. Это важная новость для многих из нас, поскольку аспартам часто встречается во многих диетических безалкогольных напитках и некоторых продуктах питания, пишет ABC News.

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Аспартам представляет собой подсластитель, который примерно в 200 раз слаще обычного сахара. Однако он не содержит калорий, что делает его популярным выбором для тех, кто стремится сократить вес, не ограничивая себя в потреблении сладкого. Его часто можно встретить в таких напитках, как диетическая кола, кола Зеро, пепси Макс, а также в некоторых йогуртах и сладостях.

Недавнее заявление МАИР не означает, что необходимо немедленно отказаться от употребления продуктов, содержащих аспартам, под страхом смертной казни. Однако очень важно понимать, что означает эта новая информация. МАИР относит аспартам к "возможным канцерогенам", но это не означает, что он обязательно вызовет рак. Это означает, что имеется достаточно данных, позволяющих предположить, что аспартам потенциально может вызывать рак, но для подтверждения этой возможности необходимы дополнительные исследования.

МАИР разделил потенциальные канцерогены на четыре группы. Вещества группы 1 с наибольшей вероятностью вызывают рак, к ним относятся табак, алкоголь и обработанное мясо. Вещества группы 2а, вероятно, являются канцерогенами, но их связь с раком может быть объяснена и другими причинами. В качестве примера можно привести красное мясо и некоторые инсектициды. Аспартам относится к группе 2b, т.е. является возможным канцерогеном, о чем свидетельствуют результаты исследований на животных, но исследования на людях пока ограничены. Наконец, к группе 3 относятся вещества, в отношении которых пока нет достаточных доказательств для вынесения решения.

Теперь вам, наверное, стало интересно, как же все это отражается на потреблении безалкогольных напитков. Для человека весом 70 кг необходимо ежедневно употреблять около 14 банок диетической газировки (около 5 л), чтобы достичь рекомендуемой в настоящее время максимальной нормы потребления аспартама. И это еще без учета других продуктов, которые также могут содержать аспартам.

Однако важно отметить, что обработанные пищевые продукты, в состав которых часто входит аспартам, также негативно влияют на здоровье. Кроме того, есть основания полагать, что искусственные подсластители могут вызывать тягу к более сладким продуктам, что может привести к увеличению веса.

В свете этих данных, хотя и нет необходимости полностью исключать диетические напитки из своей жизни, все же стоит следить за потреблением аспартама. Необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно доказать, может ли аспартам вызывать рак и каким образом. Также, в ближайшее время мы, скорее всего, не заметим серьезных подвижек в сторону ухода от аспартама в индустрии безалкогольных напитков. А пока вы продолжаете употреблять диетические напитки и продукты с подсластителями, просто помните, что баланс — это ключевой момент в поддержании здоровья организма.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам признали "возможным канцерогеном". Самый распространенный подсластитель связали с раком, в связи с чем в ВОЗ решили сделать заявление.

Также Фокус писал о том, что сукралоза также может быть опасной для здоровья. Популярный сахарозаменитель повреждает нашу ДНК.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.