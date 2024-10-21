Как поддержать иммунитет: 6 причин, по которым вы так часто болеете

Некоторые люди, кажется, никогда не простужаются, а другие, наоборот, кажется, постоянно шмыгают носом. Если вы относитесь к последней группе, то можете задаться вопросом, почему так происходит.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), среднестатистический взрослый болеет простудой 2-3 раза в год. Но некоторые из нас склонны болеть чаще. "Это действительно происходит по-разному, особенно среди женщин", — говорит эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор медицины Нихил Бхайани. Женщины в возрасте от 20 до 30 лет болеют простудой чаще, чем мужчины. Другие факторы также играют роль, и многие из них связаны с образом жизни, который вы можете контролировать. Об основных причинах, по которым вы так часто простужаетесь, пишет Well&Good.

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Вы не высыпаетесь

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Если в последнее время вы плохо спите и часто засиживаетесь допоздна, то это может быть виновником низкого иммунитета.

По словам доктора Бхайани, недостаток сна ухудшает способность вашего организма бороться с вторгающимися микробами. Люди, которые спят всего шесть часов в сутки, в четыре раза чаще простужаются при контакте с вирусом по сравнению с теми, кто спит семь часов или больше, согласно клиническому исследованию в журнале Sleep.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют взрослым спать не менее семи часов каждую ночь, а детям и подросткам — еще больше.

Вы испытываете стресс

Стресс, особенно хронический, также может повысить вероятность заболеваний, примерно в два раза, согласно исследованию Perspectives in Psychological Science 2021 года.

Как и недостаток сна, высокий уровень хронического стресса может подавлять вашу иммунную систему. В результате, любые микробы, с которыми вы подвергаетесь, легче пробираются сквозь защитную систему вашего организма и вызывают инфекцию, согласно данным клиники Кливленда.

У вас есть хронические заболевания

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Наличие хронических проблем со здоровьем, особенно тех, которые ослабляют или подавляют вашу иммунную систему, может повысить риск более частых заболеваний. Согласно данным клиники Кливленда, виновниками могут быть:

Ревматоидный артрит

Псориаз или псориатический артрит

Болезнь Крона

Язвенный колит

Недостаточная или повышенная активность щитовидной железы

Рассеянный склероз

Диабет 1 типа

По сути, если ваша иммунная система занята другими делами, связанными с вашим хроническим заболеванием, у нее меньше способности для борьбы с поступающими микробами.

Вы часто находитесь в людных местах

Если вы проводите больше времени в местах, где много микробов, есть большая вероятность, что вы в конечном итоге подхватите больше микробов. Возможно, вы недавно нашли новую работу, где вы подвергаетесь воздействию большего количества людей, например, в розничной торговле, сфере услуг или преподавании, согласно Всемирному экономическому форуму. Или, может быть, вы контактируете с большим количеством поверхностей, которые, как правило, содержат больше микробов: подумайте о дверных ручках в общественных местах, тележках для покупок, перилах лестниц или кнопках лифта, отмечает CDC.

У вас есть дети

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Дети очаровательны, но они также являются распространителями различных вирусов. Так что если они у вас дома, вы подвергаетесь воздействию гораздо большего количества микробов и, скорее всего, будете болеть чаще, говорит доктор Бхайани.

Родители, у которых в доме только один ребенок, на 28 % чаще заболевают вирусной инфекцией в течение года по сравнению со взрослыми без детей, как показало клиническое исследование инфекционных заболеваний. Наличие двух и более детей еще больше увеличивает риск.

Вам не хватает питательных веществ

Большинство из нас позволяют себе периодически нарушать здоровые привычки в питании. Но последствия со временем могут взять свое. Витамины C, D и E вместе с такими минералами, как цинк и селен, играют ключевую роль в поддержании вашей иммунной функции. Дефицит в течение длительного периода может сделать вас более восприимчивыми к болезням, заключил обзор 2024 года в Nutrients.

Как предотвратить частые заболевания

Чаще мойте руки. Простое регулярное мытье рук может снизить риск респираторных инфекций на 20 %, а риск желудочных заболеваний — на 30 %, утверждает CDC.

Простое регулярное мытье рук может снизить риск респираторных инфекций на 20 %, а риск желудочных заболеваний — на 30 %, утверждает CDC. Питайтесь здоровой пищей. Наряду с мытьем рук это один из главных советов доктора Бхайани по поддержанию сильной иммунной системы. Хотя существует множество способов здорового питания, средиземноморская диета, богатая цельными зернами, фруктами и овощами, бобами, орехами и семенами, а также полезными жирами, может иметь ряд преимуществ.

Наряду с мытьем рук это один из главных советов доктора Бхайани по поддержанию сильной иммунной системы. Хотя существует множество способов здорового питания, средиземноморская диета, богатая цельными зернами, фруктами и овощами, бобами, орехами и семенами, а также полезными жирами, может иметь ряд преимуществ. Больше двигайтесь. Упражнения увеличивают циркуляцию борющихся с инфекцией белых кровяных клеток и помогают вымывать респираторные микробы из легких и дыхательных путей.

Упражнения увеличивают циркуляцию борющихся с инфекцией белых кровяных клеток и помогают вымывать респираторные микробы из легких и дыхательных путей. Высыпайтесь. Старайтесь спать не менее семи часов в сутки.

Старайтесь спать не менее семи часов в сутки. Найдите время, чтобы расслабиться. Снижение стресса — еще один важный фактор, помогающий вашей иммунной системе функционировать наилучшим образом. Поэтому выделите немного времени для занятий, которые помогут вам расслабиться, например, для йоги, ведения дневника, прослушивания тихой музыки или занятия любимым хобби.

Напомним, 7 эффективных советов для поддержки иммунитета при смене сезонов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.