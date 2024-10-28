Повышают иммунитет: 7 успокаивающих продуктов, которые нужно есть, когда вы болеете

Холодное время года неизбежно приносит вирусы и простуду. Но не стоит бояться, просто запаситесь продуктами, которые смогут повысить иммунитет и быстро поставить вас на ноги в случае болезни.

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Во время болезни, когда вы плохо себя чувствуете, важную роль в выздоровлении играет питание. Питательные противовоспалительные продукты, которые легко усваиваются и увлажняют, могут быть особенно полезны для поддержки вашей иммунной системы, когда вы страдаете от простуды. Эксперт по питанию рассказала о лучших продуктах, которые можно есть, когда вы больны. Об этом пишет Real Simple.

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Супы и бульоны

Фото: Getty Images

Когда вы больны, сложно сохранить аппетит к обильным приемам пищи. Супы и бульоны не только питательны, но и легко усваиваются, при этом успокаивают и согревают. Диетолог Каролина Шнайдер подчеркивает, что супы и бульоны могут обеспечить организм необходимыми электролитами, которые особенно важны, когда ваш организм борется с болезнью или инфекцией.

Простые углеводы

Обычный рис, тосты или крекеры — хороший выбор, когда вы имеете дело с расстройством желудка, потому что они легко усваиваются и могут успокоить желудочную кислоту, обеспечивая необходимое питание организму, пока он работает на восстановление.

Чеснок

"Чеснок — это натуральный противомикробный и противовоспалительный продукт, который, как известно, усиливает иммунный ответ против инфекций", — объясняет Шнайдер. Добавление большего количества чеснока в любые приемы пищи во время болезни принесет дополнительную пользу для здоровья и дополнительный вкус в то время, когда ваши вкусовые рецепторы могут быть приглушены из-за заложенности носа.

Имбирь

Фото: Freepik

По словам Шнайдер, имбирь широко изучался на предмет множества преимуществ для здоровья, включая его роль в содействии пищеварению и облегчении тошноты. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить боль в горле, одновременно давая дополнительный импульс вашей иммунной системе.

Бананы

Благодаря высокому содержанию калия бананы являются хорошим источником натуральных сахаров, обеспечивающих легкий прилив энергии для поддержания иммунитета. Они особенно легко усваиваются, отмечает Шнайдер, что делает их отличным питательным решением при боли в животе.

Ягоды

"Богатые антиоксидантами, в том числе витамином С и фитохимическими веществами, ягоды могут уменьшить воспаление и поддержать иммунную функцию", — отмечает диетолог. Ягоды легко добавить в тарелку йогурта или овсяных хлопьев, или даже смешать в смузи.

Витамин С

Фото: Freepik

Любой фрукт, богатый витамином С, является отличным выбором для восстановления после болезни. Киви, гуава, манго, папайя, грейпфрут, апельсины, лаймы и лимоны богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунную систему, обеспечивая увлажнение, говорит Шнайдер.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.