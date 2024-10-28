Підвищують імунітет: 7 заспокійливих продуктів, які потрібно їсти, коли ви хворієте

Холодна пора року неминуче приносить віруси та застуду. Але не варто боятися, просто запасіться продуктами, які зможуть підвищити імунітет і швидко поставити вас на ноги в разі хвороби.

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Під час хвороби, коли ви погано почуваєтеся, важливу роль в одужанні відіграє харчування. Поживні протизапальні продукти, які легко засвоюються і зволожують, можуть бути особливо корисні для підтримки вашої імунної системи, коли ви страждаєте від застуди. Експертка з харчування розповіла про найкращі продукти, які можна їсти, коли ви хворі. Про це пише Real Simple.

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Супи та бульйони

Фото: Getty Images

Коли ви хворі, складно зберегти апетит до рясних прийомів їжі. Супи і бульйони не тільки поживні, а й легко засвоюються, водночас заспокоюють і зігрівають. Дієтологиня Кароліна Шнайдер наголошує, що супи та бульйони можуть забезпечити організм необхідними електролітами, які особливо важливі, коли ваш організм бореться з хворобою або інфекцією.

Прості вуглеводи

Звичайний рис, тости або крекери — гарний вибір, коли ви маєте справу з розладом шлунка, бо вони легко засвоюються і можуть заспокоїти шлункову кислоту, забезпечуючи необхідне харчування організму, поки він працює на відновлення.

Часник

"Часник — це натуральний протимікробний і протизапальний продукт, який, як відомо, посилює імунну відповідь проти інфекцій", — пояснює Шнайдер. Додавання більшої кількості часнику в будь-які прийоми їжі під час хвороби принесе додаткову користь для здоров'я і додатковий смак у той час, коли ваші смакові рецептори можуть бути приглушені через закладеність носа.

Імбир

Фото: Freepik

За словами Шнайдер, імбир широко вивчали щодо безлічі переваг для здоров'я, включно з його роллю у сприянні травленню і полегшенні нудоти. Імбир має протизапальні властивості, які можуть допомогти заспокоїти біль у горлі, одночасно даючи додатковий імпульс вашій імунній системі.

Банани

Завдяки високому вмісту калію банани є гарним джерелом натуральних цукрів, що забезпечують легкий приплив енергії для підтримки імунітету. Вони особливо легко засвоюються, зазначає Шнайдер, що робить їх чудовим поживним рішенням у разі болю в животі.

Ягоди

"Багаті антиоксидантами, зокрема вітаміном С і фітохімічними речовинами, ягоди можуть зменшити запалення і підтримати імунну функцію", — зазначає дієтологиня. Ягоди легко додати в тарілку йогурту або вівсяних пластівців, або навіть змішати в смузі.

Вітамін С

Фото: Freepik

Будь-який фрукт, багатий на вітамін С, є чудовим вибором для відновлення після хвороби. Ківі, гуава, манго, папайя, грейпфрут, апельсини, лайми й лимони багаті на вітамін С і антиоксиданти, які допомагають підтримувати імунну систему, забезпечуючи зволоження, каже Шнайдер.

Нагадаємо, 6 причин, через які ви так часто хворієте.

Раніше Фокус писав про те, чому курячий суп добре допомагає під час застуди.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.