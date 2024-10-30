Профілактика застуди: 5 способів захистити свій дім від мікробів і підвищити імунітет

У холодну пору року ми часто стикаємося з вірусами і бактеріями, тому часто хворіємо. Для профілактики застуди та грипу важливо не тільки правильно харчуватися, а й подбати про безпеку свого житла.

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Здорове, чисте навколишнє середовище є одним зі способів боротьби з хворобами, але є й інші поліпшення, які ви можете зробити, щоб знизити ймовірність стати жертвою вірусу. Незалежно від того, відчуваєте ви наближення хвороби чи просто хочете їй запобігти, варто подбати про те, щоб зробити ваш житловий простір здоровішим. Експерти зі здоров'я поділилися простими кроками, які ви можете зробити, щоб захистити свій дім від мікробів і підвищити імунітет. Про це пише Real Simple.

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"Поліпшення якості повітря в приміщенні — один із найкращих способів поліпшити наше здоров'я вдома", — каже експерт із якості повітря Майкл Рубіно. "У середньому людина робить 20 000 вдихів на день і проводить 90 % свого часу в приміщенні". На щастя, є кілька способів поліпшити якість повітря в приміщенні.

Регулярно робіть прибирання

Фото: Freepik

Одним із найпростіших способів поліпшити якість повітря у вашому домі є прибирання. Воно допомагає від накопичення токсинів у вигляді пилу та сміття. Регулярно очищайте всі поверхні у вашому домі, пилососьте і витирайте пил. Використовуйте рушники з мікрофіброю (які вловлюють пил ефективніше, ніж інші види тканин) та екологічно чисті засоби для чищення, щоб підтримувати чистоту в приміщенні.

Регулярне витирання пилу і предметів у будинку допоможе зберегти повітря чистішим і знизити ризик захворювання. "Забруднювальні речовини, такі як спори цвілі, мікотоксини, бактерії, пилок, лупа домашніх тварин і багато іншого, осідають там, де осідає пил. Коли цей шар частинок порушується, він потрапляє в повітря і може випадково потрапити в наші легені через вдихання. Що менше пилу, то чистішим буде наше повітря і то здоровішими ми будемо", — каже Рубіно.

Використовуйте очищувачі повітря

Очищувачі повітря можуть дати вашому будинку та імунній системі додатковий здоровий імпульс. "Інвестуйте в очищувачі повітря з технологією, що усуває забруднювальні речовини з повітря", — каже Рубіно. Шукайте очищувачі з системами фільтрації HEPA, щоб видалити з повітря якомога більше шкідливих для здоров'я речовин.

Регулярно міняйте повітряні фільтри

Забруднені фільтри не зможуть відсівати забруднювальні речовини, що переносяться повітрям, дозволяючи їм циркулювати назад у ваш будинок. "Плануйте технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря двічі на рік", — каже Рубіно. "Оскільки це "легені" будинку, важливо переконатися, що ці машини працюють правильно і не забруднені мікробами".

Підтримуйте помірну вологість

Фото: Freepik

Коли справа доходить до вологості, існує золота середина для оптимального здоров'я. Якщо ви живете в посушливій місцевості або у вас нестабільна вологість, подумайте про придбання зволожувача повітря для свого будинку. "Одним із перших кроків до поліпшення якості повітря в будинку є підтримання вологості в оселі нижче 50 %, щоб знизити ймовірність розвитку цвілі", — каже Пейс.

Використовуйте правильні засоби для чищення

Щоб підтримати імунітет, для прибирання використовуйте рушники з мікрофібри та екологічно чисті засоби для чищення. Використовуйте антибактеріальні серветки та засоби для чищення на місцях, до яких часто торкаються і які часто використовуються, таких, як дверні ручки, крани, дверцята холодильників і ручки туалетів.

Облаштуйте місце для сну

Зміцніть свою імунну систему за допомогою чистого, спокійного місця для відпочинку. Ви можете перетворити свою спальню на притулок для сну, використовуючи щільні штори і заспокійливі аромати, такі як лаванда, для розслаблення. Подбайте про те, щоб у вашій спальні було темно і прохолодно для оптимального сну.

"Підлогове покриття в спальні має бути твердим, наприклад, дерево, щоб його було легко утримувати в чистоті, оскільки воно з меншою ймовірністю буде затримувати пил", — каже Пейс. Переконайтеся, що ваш матрац зручний і досить твердий для гарного нічного сну. Регулярно міняйте постільну білизну, часто витирайте пил і використовуйте натуральні засоби для чищення. Якщо у вас немає системи фільтрації, розмістіть очищувач повітря в спальні, щоб поліпшити якість повітря.

Наповніть свій холодильник фруктами та овочами

Продукти, що підвищують імунітет, допоможуть вам залишатися здоровими і пережити сезон застуди та грипу. Скоротіть споживання продуктів з високим ступенем переробки і додайте на кухню більше свіжих фруктів і овочів. Серед продуктів, що підвищують імунітет, цитрусові, зелені та листові овочі, червоний болгарський перець і броколі. Свіжий імбир і часник також чудово підходять для поліпшення смаку різних страв і забезпечують додаткове підвищення імунітету.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.