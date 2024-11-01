Чтобы долго не болеть: 5 вещей, которые затягивают простуду и восстановление организма

Интернет полон советов, как быстрее справиться с простудой, но не все из них помогают. Узнайте о самых грубых ошибках, которые вы совершаете во время болезни, тем самым затягивая процесс выздоровления.

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Осень радует нас не только ярким листопадом, но и началом сезона простуд. Когда течет из носа, дерет в горле и голова становится тяжелой, многие люди прибегают ко всевозможным средствам, чтобы поскорее улучшить самочувствие и вернуться к работе. Но рекомендуется соблюдать осторожность, так как не все методы хороши. О том, чего не стоит делать во время простуды, пишет Fit For Fun.

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В принципе, простуда не имеет ничего общего с температурой или временем года, так как заболевают при заражении вирусами простуды, например, воздушно-капельным путем.

Иммунная система лучше всего работает при температуре тела 37 градусов. Когда на улице становится холодно, организм продолжает пытаться согреться, сосуды на поверхности тела в этом случае снабжаются меньшим количеством крови. Это может облегчить проникновение вирусов в наш организм. Обычно простуда длится не больше недели и важно, понимая это, дать организму время на выздоровление и восстановление. Часто люди хотят ускорить процесс выздоровления, прибегая к различным методам, некоторые из которых могут только ухудшить ситуацию.

Не сморкайтесь все время

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Даже если из носа течет, энергичная очистка не является хорошей идеей в долгосрочной перспективе. Когда вы с силой высмаркиваетесь, вы не только выталкиваете слизь из носа, но и в пазухи носа или среднее ухо. Там она может накапливаться, а это, в свою очередь, может привести к болезненным инфекциям носовых пазух или среднего уха.

Осторожно с назальным спреем

Если нос заложен, назальный спрей оказывает противоотечное действие и помогает полноценно дышать. Но есть некоторые подводные камни, о которых следует знать при использовании спрея, чтобы он мог работать должным образом. Спрей следует надавливать правой рукой в левую ноздрю и наоборот. Кроме того, одна ноздря может быть закрыта, пока другая вдыхает действующее вещество. Кроме того, вы должны следить за тем, чтобы не использовать назальный спрей слишком долго. Нос быстро привыкает к противоотечному эффекту, что может легко привести к зависимости и хронической простуде.

Не подавляйте чихание

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Это может показаться неудобным в офисе или в маршрутке, но все же не стоит подавлять чихание. Организм пытается освободиться от инородных тел с помощью чихания и если вы не чихаете, они остаются в организме. Кроме того, подавление создает избыточное давление в ухе и в редких случаях это может быть опасно для барабанной перепонки или даже для грудной клетки.

Не лежите все время в постели

Несмотря на то, что вам больше всего хочется залезть под одеяло, вы должны время от времени выползать из постели. Короткая прогулка, при условии, что вы тепло одеты и не слишком активны, может сотворить чудеса во время простуды. Свежий воздух и физическая нагрузка стимулирую и улучшают кровообращение и улучшают кровообращение. Это помогает иммунной системе лучше бороться с симптомами простуды.

Не занимайтесь спортом

Фото: Freepik

Если вы заболели, не стоит заниматься никакими видами спорта, даже во время легкого недомогания. Легкие физические нагрузки полезны для организма, все остальное – нагрузка для организма и иммунной системы. Спорт – это дополнительный стресс в ослабленном состоянии. Таким образом, энергия на борьбу с простудой тратится впустую. В худшем случае нагрузка во время занятий спортом может привести к миокардиту.

Напомним, 7 продуктов, которые нужно есть во время простуды.

Раньше Фокус писал о том, что добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.