Щоб довго не хворіти: 5 речей, які затягують застуду і відновлення організму

Інтернет сповнений порад, як швидше впоратися із застудою, але не всі з них допомагають. Дізнайтеся про найгрубіші помилки, які ви робите під час хвороби, у такий спосіб затягуючи процес одужання.

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Осінь радує нас не тільки яскравим листопадом, а й початком сезону застуд. Коли тече з носа, дере в горлі та голова стає важкою, багато людей вдаються до всіляких засобів, щоб скоріше поліпшити самопочуття і повернутися до роботи. Але рекомендується дотримуватися обережності, оскільки не всі методи хороші. Про те, чого не варто робити під час застуди, пише Fit For Fun.

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Загалом, застуда не має нічого спільного з температурою або порою року, бо хворіють під час зараження вірусами застуди, наприклад, повітряно-крапельним шляхом.

Імунна система найкраще працює за температури тіла 37 градусів. Коли на вулиці стає холодно, організм продовжує намагатися зігрітися, судини на поверхні тіла в цьому випадку забезпечуються меншою кількістю крові. Це може полегшити проникнення вірусів у наш організм. Зазвичай застуда триває не більше тижня і важливо, розуміючи це, дати організму час на одужання та відновлення. Часто люди хочуть прискорити процес одужання, вдаючись до різних методів, деякі з яких можуть тільки погіршити ситуацію.

Не сякайтеся весь час

Фото: Freepik

Навіть якщо з носа тече, енергійне очищення не є гарною ідеєю в довгостроковій перспективі. Коли ви із силою висмаркуєтеся, ви не тільки виштовхуєте слиз із носа, а й у пазухи носа або середнє вухо. Там він може накопичуватися, а це своєю чергою може призвести до болісних інфекцій носових пазух або середнього вуха.

Обережно з назальним спреєм

Якщо ніс закладений, назальний спрей чинить протинабрякову дію і допомагає повноцінно дихати. Але є деякі підводні камені, про які слід знати під час використання спрею, щоб він міг працювати належним чином. Спрей слід натискати правою рукою в ліву ніздрю і навпаки. Крім того, одна ніздря може бути закрита, поки інша вдихає діючу речовину. Крім того, ви повинні стежити за тим, щоб не використовувати назальний спрей занадто довго. Ніс швидко звикає до протинабрякового ефекту, що може легко призвести до залежності та хронічної застуди.

Не пригнічуйте чхання

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Це може здатися незручним в офісі або в маршрутці, але все ж не варто пригнічувати чхання. Організм намагається звільнитися від чужорідних тіл за допомогою чхання, і якщо ви не чхаєте, вони залишаються в організмі. Крім того, придушення створює надлишковий тиск у вусі, і в рідкісних випадках це може бути небезпечно для барабанної перетинки або навіть для грудної клітки.

Не лежіть весь час у ліжку

Незважаючи на те, що вам найбільше хочеться залізти під ковдру, ви повинні час від часу виповзати з ліжка. Коротка прогулянка, за умови, що ви тепло вдягнені й не надто активні, може створити дива під час застуди. Свіже повітря і фізичне навантаження стимулюють і покращують кровообіг. Це допомагає імунній системі краще боротися із симптомами застуди.

Не займайтеся спортом

Фото: Freepik

Якщо ви захворіли, не варто займатися жодними видами спорту, навіть під час легкого нездужання. Легкі фізичні навантаження корисні для організму, все інше — навантаження для організму та імунної системи. Спорт — це додатковий стрес в ослабленому стані. Отже, енергія на боротьбу із застудою витрачається даремно. У гіршому випадку навантаження під час занять спортом може призвести до міокардиту.

Нагадаємо, 7 продуктів, які потрібно їсти під час застуди.

Раніше Фокус писав про те, що додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.