Допоможуть одужати: 7 продуктів, які потрібно їсти під час застуди

Коли застуда або грип позбавляють вас енергії та апетиту, ці продукти допоможуть вам поліпшити своє самопочуття і пом'якшити неприємні симптоми.

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Ніхто не любить хворіти: нежить, кашель, температура та слабкість — не найкращі стани, погодьтеся. Але є продукти, які допоможуть вам пережити застуду й почуватися максимально комфортно під час одужання. Про це пише Self.

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Хвороба може призвести до зниження апетиту і навіть улюблені страви можуть здатися несмачними та неапетитними. Крім того, деякі симптоми, такі як біль у горлі або розлад шлунка, можуть викликати у вас бажання пропустити прийом їжі, навіть якщо ви відчуваєте голод. Але під час хвороби важливо отримувати достатню кількість поживних речовин, щоб допомогти організму боротися з вірусами і бактеріями. Перед вами список найкращих продуктів, які можна їсти, коли у вас застуда, грип, COVID або якесь інше захворювання.

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир уже давно є домашнім засобом від нудоти, блювоти і дискомфорту в травленні, розповідає Елізабет Стасні, MCN, RD, дієтолог із Далласа. В огляді 2019 року, опублікованому в журналі "Додаткова терапія в медицині", зроблено висновок, що дози імбиру приблизно до 1500 міліграмів на день (в одній чайній ложці меленого імбиру міститься трохи більше) можуть зменшити нудоту та блювоту, здебільшого без будь-яких серйозних побічних ефектів. Проте деякі люди можуть відчувати печію від вживання імбиру, особливо у високих дозах.

Двома основними компонентами імбиру, які, ймовірно, мають дію проти нудоти, є гінгероли і шогаоли. Різні види імбиру — свіжий, сушений, порошкоподібний або концентрований — імовірно, містять і те, і інше, тому вам не потрібно турбуватися про те, чи п'єте ви імбирний чай, чи додаєте подрібнений імбир у суп.

Мед

Кокрейнівський огляд, опублікований 2019 року, показав, що мед, імовірно, ефективніший для полегшення симптомів кашлю в дітей, ніж відсутність ліків, плацебо або ліки, які відпускають без рецепта.

Автори наведеного вище огляду також зазначають, що в разі кашлю, що триває понад 3 дні, мед, імовірно, сам по собі не буде ефективним засобом. Проте, якщо ви страждаєте від першіння в горлі разом із кашлем, мед може допомогти його заспокоїти — завдяки його протизапальним властивостям. Тому трохи меду, доданого в улюблений гарячий напій, не зашкодить.

Курячий суп

Фото: Freepik

"Коли ви погано почуваєтеся, теплий курячий суп — перевірений часом засіб, що пропонує як комфорт, так і потенційну користь для здоров'я", — розповідає Шерон Маккаскілл, доктор медичних наук, дієтолог із Нью-Йорка. "Курячий суп може допомогти зменшити запалення у верхніх дихальних шляхах, потенційно полегшуючи симптоми застуди".

Теплий бульйон (і гідратація, яку він забезпечує) "може заспокоїти біль у горлі та забезпечити харчування, поки ви погано почуваєтеся".

Ба більше, суп відносно легко їсти — його можна пити, а курка й овочі м'які та їх легко жувати, тож це гарний спосіб з'їсти безліч поживних речовин, зокрема білків і клітковини".

Спеції та приправи

Застуда, грип, COVID і навіть алергія можуть послабити ваш нюх і відчуття смаку, знизивши апетит. Отримання необхідної енергії та поживних речовин є важливою частиною одужання, але хто хоче їсти їжу, яка йому не подобається?

Ось чому Кара Харбстріт, магістр медичних наук, лікар-дієтолог із Канзас-Сіті, штат Канзас, рекомендує додавати в їжу якомога більше смаку за допомогою спецій і приправ. Якщо ваша їжа матиме прекрасний смак, це спонукатиме вас з'їсти більше. Якщо ви зможете споживати більше їжі, багатої поживними речовинами, це тільки підтримає процес одужання, каже Харбстріт.

Деякі види трав, наприклад, корицю, перець чилі, куркуму, гвоздику, чорний перець, порошок карі та пажитник, протягом століть використовували з лікувальною метою в різних культурах і посилювали смак страв.

Банани

Фото: Freepik

Якщо ви страждаєте від діареї, банани можуть допомогти заспокоїти бурхливий шлунок і збільшити обсяг фекалій, оскільки вони містять мало клітковини і, як правило, легко переносяться. Банани особливо корисні, тому що вони багаті калієм, електролітом, якого у вас може не вистачати, якщо ви зневоднені. Вони м'які, а це означає, що ви без проблем зможете їх з'їсти, навіть якщо у вас болить горло і проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Вівсянка

Якщо ви відчуваєте закладеність носа або у вас болить горло, продукти, що вимагають ретельного пережовування, можливо, вам не підійдуть, але повністю рідка дієта, імовірно, не буде достатньо ситною, щоб допомогти впоратися із застудою. Ось чому дієтолог Раян Юнг рекомендує вівсянку як варіант швидкого і легкого перекусу.

Тепла миска вівсянки з багатими поживними речовинами і смачними добавками, як-от фрукти і горіхи, — це чудовий спосіб насититися, коли ви погано почуваєтеся.

Йогурт

Фото: Freepik

Йогурт легко ковтати і його можна пити охолодженим, а завдяки пробіотикам, що містяться в ньому, він також може допомогти вам швидше впоратися із застудою. Згідно з дослідженням, опублікованим у Британському журналі харчування, пробіотики, особливо штами Lactobacillus і Bifidobacterium, потенційно можуть скоротити кількість днів, коли ви почуваєтеся погано під час застуди.

Метааналіз 2021 року, опублікований у журналі Nutrition Journal, засвідчив, що люди, які їли йогурт та інші молочні продукти, що містять лактобактерії, з меншою ймовірністю хворіли на застуду або інші респіраторні інфекції. Учені не зовсім упевнені, що стоїть за цим зв'язком, але цілком можливо, що "хороші" бактерії допомагають вашій імунній системі, а лактобактерії — сприяють пригніченню запалення.

Нагадаємо, 6 найкращих напоїв, які підвищать імунітет і захистять від застуд.

Раніше Фокус писав про те, що, додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.