Щоб восени не хворіти: 7 продуктів для захисту від застуди та грипу

З наближенням зими зміцнення імунної системи має важливе значення для запобігання сезонним застудам і грипу. Але є певні продукти, які підвищать імунітет та допоможуть вам залишатися здоровими навіть у холодну пору року.

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З настанням холодів віруси активізуються, імунітет знижується, що призводить до застудних захворювань. Для того, щоб якомога рідше хворіти, важливо одягатися за погодою, уникати контактів із хворими людьми і правильно харчуватися. Про те, які продути допоможуть захистити вас від застуди та грипу, пише Health Shots.

Часник

Відомий своїми імуностимулювальними властивостями, часник містить аліцин — сполуку, що має противірусну й антибактеріальну дію. Додавання сирого або вареного часнику в їжу може підвищити захист вашого організму від інфекцій.

Продукти, багаті на вітамін D

Продукти, багаті на вітамін D, такі, як жирна риба (наприклад, лосось і скумбрія), збагачені молочні продукти та яєчні жовтки відіграють життєво важливу роль у підвищенні імунітету. Достатній рівень вітаміну D може знизити ризик респіраторних інфекцій, що робить ці продукти незамінними взимку.

Продукти, багаті на вітамін С

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Цитрусові, полуниця, болгарський перець і ківі багаті вітаміном С, потужним антиоксидантом, що допомагає підвищити імунітет. Включення цих фруктів і овочів у свій раціон може допомогти організму боротися із застудними захворюваннями.

Зелені листові овочі

Овочі, такі як шпинат, капуста і мангольд, багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що підтримують імунне здоров'я. Високий вміст клітковини також сприяє здоров'ю кишківника, що має вирішальне значення для загального імунітету.

Брокколі

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Цей хрестоцвітний овоч є джерелом поживних речовин, що містять вітаміни А, С і Е, а також клітковину. Вживання броколі допомагає зміцнити вашу імунну систему, що робить її чудовим вибором у сезон грипу.

Спеції

Куркума, імбир і каєнський перець мають протизапальні та імуностимулювальні властивості. Додавання цих спецій до страв не тільки покращує смак, а й допомагає боротися з хворобами.

Насіння та горіхи

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Такі продукти, як гарбузове насіння, насіння соняшнику і мигдаль, багаті на цинк і корисні жири, які важливі для сильної імунної відповіді. Додавання їх у свій раціон може захистити вас від зимових недуг.

Нагадаємо, 5 речей, які затягують застуду і відновлення організму.

Раніше Фокус писав про те, як захистити свій дім від мікробів і підвищити імунітет.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.