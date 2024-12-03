Закуска до святкового столу за 10 хвилин: простий рецепт кулінарного хіта

Завдяки помідорам і листю салату закуска має дуже ефектний вигляд на святковому столі.

Яскрава та смачна закуска — страва, яка одразу привертає увагу на святковому столі та, як правило, ніколи там довго не затримується. Сьогодні хочемо поділитися рецептом блогерки Крістін Азізян, яка доступно розповіла, як за 10 хвилин приготувати справжній хіт.

Святкова закуска за 10 хвилин

Інгредієнти:

тостовий хліб (або будь-який інший, порізаний скибочками);

копчене куряче стегно (або копчена куряча грудка) — 200-250 гр;

морква по-корейськи — 100-150 г;

вершковий крем-сир — 2-3 ст. л;

салатне листя;

помідори чері.

Спосіб приготування:

У хліба обрізати краї, як показано на відео. Куряче м'ясо порізати дрібними кубиками, висипати в глибоку миску. Туди ж додати моркву по-корейськи, вершковий сир, усе добре перемішати.

Намазку викласти на хліб, розрівняти, накрити другою скибочкою, злегка притиснувши. Розрізати її на чотири квадратики. Зверху кожного квадрата шпажкою прикріпити салатний лист і помідор чері.

Красиво розкласти закуску на блюді і можна подавати до столу.

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