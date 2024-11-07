Закуска за 5 хвилин: рецепт смачної страви з рибою та крем-сиром

Крекери для закуски можна брати будь-якої форми. За смаком страва нагадує суші, але готується значно швидше.

Закуска з рибою та вершковим сиром — це не тільки дуже смачно, а ще й красиво. Така страва готується дуже швидко, а з'їдається першою. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом закуски, яка стане хітом будь-якого столу.

Святкова закуска з рибою та сиром

Інгредієнти:

слабосолона риба (сьомга, форель, лосось) — 150 г;

свіжий огірок — 1 шт;

вершковий крем-сир — 150 г;

кріп свіжий;

крекери (прості, зернові, солоні або сирні — за смаком).

Спосіб приготування:

Рибу й огірок дрібно порізати, змішати з сиром, викласти на крекер, розподіливши рівномірно по всій поверхні. Придавити другим крекером. Боки закуски обваляти в дрібно порубаному кропі. Подавати, прикрасивши лимоном.

За смаком така закуска чимось нагадує суші.

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