Закуска за 5 хвилин: рецепт смачної страви з рибою та крем-сиром
Крекери для закуски можна брати будь-якої форми. За смаком страва нагадує суші, але готується значно швидше.
Закуска з рибою та вершковим сиром — це не тільки дуже смачно, а ще й красиво. Така страва готується дуже швидко, а з'їдається першою. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом закуски, яка стане хітом будь-якого столу.
Святкова закуска з рибою та сиром
Інгредієнти:
- слабосолона риба (сьомга, форель, лосось) — 150 г;
- свіжий огірок — 1 шт;
- вершковий крем-сир — 150 г;
- кріп свіжий;
- крекери (прості, зернові, солоні або сирні — за смаком).
Спосіб приготування:
Рибу й огірок дрібно порізати, змішати з сиром, викласти на крекер, розподіливши рівномірно по всій поверхні. Придавити другим крекером. Боки закуски обваляти в дрібно порубаному кропі. Подавати, прикрасивши лимоном.
За смаком така закуска чимось нагадує суші.
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