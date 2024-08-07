Чудова закуска з пікантним смаком: рецепт малосольних огірків з яблуками

Завдяки яблукам огірки набувають особливого кислувато-солодкого смаку.

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І яблука, і огірки чудово маринуються на зиму. А якщо замаринувати їх разом, то огірки стануть ще смачнішими. Для цього рецепта підійдуть тільки стиглі яблука, кисло-солодких сортів. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu

Малосольні огірки з яблуками

Інгредієнти:

огірки — 800 г;

яблука — 2 шт;

перець чорний — 10 горошин;

петрушка — 30 г;

кріп — 30 г;

листя вишні — 3 шт;

листя смородини — 8 шт;

часник — 4 зубчики;

сіль — 1 ст. л.;

питна вода — 1 л.

Підготуйте та вимийте всі необхідні інгредієнти. Відріжте в огірків кінчики з обох боків. Яблука розріжте на четвертинки і насіння не видаляйте. Воно якраз додасть пікантності теж.

Зубчики часнику розріжте навпіл. Покладіть частину листя і зелені в миску, банку або каструлю. Покладіть зверху огірки, яблука, часник і решту зелені. Горошини чорного перцю розчавіть. Закип'ятіть літр води із сіллю та перцем. Залийте гарячим розсолом огірки та яблука, закрийте посудину кришкою і залиште на 12-24 години за кімнатної температури. Потім поставте в холодильник. І тут уже залежить від вас. Що довше огірки з яблуками будуть у розсолі — то більш насичений смак у них буде.

Замість листя смородини можна естрагон і листя хрону. За таким же рецептом можна зробити мариновані огірки з яблуками на зиму, додавши в розсіл по столовій ложці цукру й оцту. Залийте гарячим розсолом огірки з яблуками в банці та закрийте кришкою.

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