Отличная закуска с пикантным вкусом: рецепт малосольных огурцов с яблоками

Благодаря яблокам огурцы приобретают особый кисловато-сладкий вкус.

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И яблоки, и огурцы отлично маринуются на зиму. А если замариновать их вместе, то огурцы станут еще вкуснее. Для этого рецепта подойдут только спелые яблоки, кисло-сладких сортов. Рецпетом поделились на сайте 1000.menu

Малосольные огурцы с яблоками

Ингредиенты:

огурцы — 800 г;

яблоки — 2 шт;

перец черный – 10 горошин;

петрушка — 30 г;

укроп — 30 г;

листья вишни — 3 шт;

листья смородины — 8 шт;

чеснок — 4 зубчика;

соль — 1 ст. л.;

питьевая вода — 1 л.

Подготовьте и вымойте все необходимые ингредиенты. Отрежьте у огурцов кончики с обеих сторон. Яблоки разрежьте на четвертинки и семечки не удаляйте. Они как раз добавят пикантности тоже.

Зубчики чеснока разрежьте пополам. Положите часть листьев и зелени в миску, банку или кастрюлю. Уложите сверху огурцы, яблоки, чеснок и остальную зелень. Горошины черного перца раздавите. Вскипятите литр воды с солью и перцем. Залейте горячим рассолом огурцы и яблоки, закройте емкость крышкой и оставьте на 12–24 часа при комнатной температуре. Потом поставьте в холодильник. И тут уже зависит от вас. Чем дольше огурцы с яблоками будут в рассоле – тем более насыщенные вкус у них будет.

Вместо листьев смородины можно эстрагон и листья хрена. По такому же рецепту можно сделать маринованные огурцы с яблоками на зиму, добавив в рассол по столовой ложке сахара и уксуса. Залейте горячим рассолом огурцы с яблоками в банке и закройте крышкой.

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