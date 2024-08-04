Оригинальная заготовка на зиму: рецепт баклажанов в аджике

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У этого блюда насыщенный, пряный и пикантный вкус. И это очень вкусно.

Август – это лучшее время, чтобы делать заготовки на зиму. Вкуснейшие баклажаны в аджике точно порадуют вас зимой. Рецепт приготовления баклажанов в аджике очень прост: все основные ингредиенты мелко нарезаются и тушатся на слабом огне. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Баклажаны в аджике

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг;

баклажаны — 1 кг;

сладкий перец – 1 кг;

чеснок – 300 г;

растительное масло – 250 мл;

красный острый перец – 4 стручка;

укроп, петрушка;

столовый уксус (9%) – 100 мл;

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу;

сахар – 1 ст. л.

Подготовьте все ингредиенты. Помидоры, сладкий и острый перец, а также баклажаны вымойте и обсушите. Чеснок очистите. Помидоры разрежьте на четвертинки.

Стручки сладкого и острого перца разрежьте вдоль пополам. Удалите семена и перегородки. Мякоть крупно нарежьте. Измельчите помидоры, чеснок и перцы в блендере, или пропустите через мясорубку.

Баклажаны вымойте, обсушите и срежьте кончики, нарежьте кубиками. Переложите все подготовленные овощи в большую кастрюлю и полейте растительным маслом.

Добавьте сахар, немного посолите по вкусу. Поставьте на сильный огонь и доведите смесь до кипения. Закройте кастрюлю крышкой и тушите аджику на слабом огне 40 минут.

Добавьте мелко нарезанную зеленью. Тушите 3 минуты. Добавьте уксус, подержите на огне еще две минуты. Разложите горячую аджику по сухим стерилизованным банкам и закройте. Остудите и уберите на хранение.

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