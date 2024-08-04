Оригинальная заготовка на зиму: рецепт баклажанов в аджике
У этого блюда насыщенный, пряный и пикантный вкус. И это очень вкусно.
Август – это лучшее время, чтобы делать заготовки на зиму. Вкуснейшие баклажаны в аджике точно порадуют вас зимой. Рецепт приготовления баклажанов в аджике очень прост: все основные ингредиенты мелко нарезаются и тушатся на слабом огне. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Баклажаны в аджике
Ингредиенты:
- помидоры – 1,5 кг;
- баклажаны — 1 кг;
- сладкий перец – 1 кг;
- чеснок – 300 г;
- растительное масло – 250 мл;
- красный острый перец – 4 стручка;
- укроп, петрушка;
- столовый уксус (9%) – 100 мл;
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу;
- сахар – 1 ст. л.
Подготовьте все ингредиенты. Помидоры, сладкий и острый перец, а также баклажаны вымойте и обсушите. Чеснок очистите. Помидоры разрежьте на четвертинки.
Стручки сладкого и острого перца разрежьте вдоль пополам. Удалите семена и перегородки. Мякоть крупно нарежьте. Измельчите помидоры, чеснок и перцы в блендере, или пропустите через мясорубку.
Баклажаны вымойте, обсушите и срежьте кончики, нарежьте кубиками. Переложите все подготовленные овощи в большую кастрюлю и полейте растительным маслом.
Добавьте сахар, немного посолите по вкусу. Поставьте на сильный огонь и доведите смесь до кипения. Закройте кастрюлю крышкой и тушите аджику на слабом огне 40 минут.
Добавьте мелко нарезанную зеленью. Тушите 3 минуты. Добавьте уксус, подержите на огне еще две минуты. Разложите горячую аджику по сухим стерилизованным банкам и закройте. Остудите и уберите на хранение.
Читайте также:
Ярко и ароматно: рецепт салата с баклажанами и сыром
Баклажаны с ореховой начинкой: оригинальный рецепт сезонного блюда
Моченые баклажаны: проверенный рецепт вкусного блюда (видео)