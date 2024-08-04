Оригінальна заготівля на зиму: рецепт баклажанів в аджиці

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У цієї страви насичений, пряний і пікантний смак. І це дуже смачно.

Серпень — це найкращий час, щоб робити заготовки на зиму. Дуже смачні баклажани в аджиці точно потішать вас узимку. Рецепт приготування баклажанів в аджиці дуже простий: всі основні інгредієнти дрібно нарізають і тушкують на слабкому вогні. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Баклажани в аджиці

Інгредієнти:

помідори — 1,5 кг;

баклажани — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

часник — 300 г;

рослинна олія — 250 мл;

червоний гострий перець — 4 стручки;

кріп, петрушка;

столовий оцет (9%) — 100 мл;

сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;

цукор — 1 ст. л.

Підготуйте всі інгредієнти. Помідори, солодкий і гострий перець, а також баклажани вимийте та обсушіть. Часник очистіть. Помідори розріжте на четвертинки.

Стручки солодкого та гострого перцю розріжте вздовж навпіл. Видаліть насіння і перегородки. М'якоть крупно наріжте. Подрібніть помідори, часник і перці в блендері, або пропустіть через м'ясорубку.

Баклажани вимийте, обсушіть і зріжте кінчики, наріжте кубиками. Перекладіть усі підготовлені овочі у велику каструлю і полийте олією.

Додайте цукор, трохи посоліть за смаком. Поставте на сильний вогонь і доведіть суміш до кипіння. Закрийте каструлю кришкою і тушкуйте аджику на слабкому вогні 40 хвилин.

Додайте дрібно нарізану зелень. Тушкуйте 3 хвилини. Додайте оцет, потримайте на вогні ще дві хвилини. Розкладіть гарячу аджику по сухих стерилізованих банках і закрийте. Остудіть і приберіть на зберігання.

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