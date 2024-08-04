Оригінальна заготівля на зиму: рецепт баклажанів в аджиці
У цієї страви насичений, пряний і пікантний смак. І це дуже смачно.
Серпень — це найкращий час, щоб робити заготовки на зиму. Дуже смачні баклажани в аджиці точно потішать вас узимку. Рецепт приготування баклажанів в аджиці дуже простий: всі основні інгредієнти дрібно нарізають і тушкують на слабкому вогні. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.
Баклажани в аджиці
Інгредієнти:
- помідори — 1,5 кг;
- баклажани — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- часник — 300 г;
- рослинна олія — 250 мл;
- червоний гострий перець — 4 стручки;
- кріп, петрушка;
- столовий оцет (9%) — 100 мл;
- сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;
- цукор — 1 ст. л.
Підготуйте всі інгредієнти. Помідори, солодкий і гострий перець, а також баклажани вимийте та обсушіть. Часник очистіть. Помідори розріжте на четвертинки.
Стручки солодкого та гострого перцю розріжте вздовж навпіл. Видаліть насіння і перегородки. М'якоть крупно наріжте. Подрібніть помідори, часник і перці в блендері, або пропустіть через м'ясорубку.
Баклажани вимийте, обсушіть і зріжте кінчики, наріжте кубиками. Перекладіть усі підготовлені овочі у велику каструлю і полийте олією.
Додайте цукор, трохи посоліть за смаком. Поставте на сильний вогонь і доведіть суміш до кипіння. Закрийте каструлю кришкою і тушкуйте аджику на слабкому вогні 40 хвилин.
Додайте дрібно нарізану зелень. Тушкуйте 3 хвилини. Додайте оцет, потримайте на вогні ще дві хвилини. Розкладіть гарячу аджику по сухих стерилізованих банках і закрийте. Остудіть і приберіть на зберігання.
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