Закуска за 5 минут: рецепт вкусного блюда с рыбой и крем-сыром

Крекеры для закуски можно брать любой формы. По вкусу блюдо напоминает суши, но готовится значительно быстрее.

Закуска с рыбой и сливочным сыром – это не только очень вкусно, но еще и красиво. Такое блюдо готовится очень быстро, а съедается первым. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом закуски, которая станет хитом любого стола.

Праздничная закуска с рыбой и сыром

Ингредиенты:

слабосоленая рыба (семга, форель, лосось) – 150 гр;

свежий огурец – 1 шт;

сливочный крем-сыр – 150 гр;

укроп свежий;

крекеры (простые, зерновые, соленые или сырные – по вкусу).

Способ приготовления:

Рыбу и огурец мелко порезать, смешать с сыром, выложить на крекер, распределив равномерно по всей поверхности. Придавить вторым крекером. Бока закуски обвалять в мелко порубленном укропе. Подавать, украсив лимоном.

По вкусу такая закуская чем-то напоминает суши.

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