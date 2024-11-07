Закуска за 5 минут: рецепт вкусного блюда с рыбой и крем-сыром
Крекеры для закуски можно брать любой формы. По вкусу блюдо напоминает суши, но готовится значительно быстрее.
Закуска с рыбой и сливочным сыром – это не только очень вкусно, но еще и красиво. Такое блюдо готовится очень быстро, а съедается первым. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом закуски, которая станет хитом любого стола.
Праздничная закуска с рыбой и сыром
Ингредиенты:
- слабосоленая рыба (семга, форель, лосось) – 150 гр;
- свежий огурец – 1 шт;
- сливочный крем-сыр – 150 гр;
- укроп свежий;
- крекеры (простые, зерновые, соленые или сырные – по вкусу).
Способ приготовления:
Рыбу и огурец мелко порезать, смешать с сыром, выложить на крекер, распределив равномерно по всей поверхности. Придавить вторым крекером. Бока закуски обвалять в мелко порубленном укропе. Подавать, украсив лимоном.
По вкусу такая закуская чем-то напоминает суши.
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