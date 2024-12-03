Закуска к праздничному столу за 10 минут: простой рецепт кулинарного хита

Благодаря помидорам и листьям салата закуска смотрится очень эффектно на праздничном столе.

Яркая и вкусная закуска – блюдо которое сразу привлекает внимание на праздничном столе и, как правило, никогда там долго не задерживается. Сегодня хотим поделиться рецептом блогера Кристин Азизян, которая доступно рассказала, как за 10 минут приготовить настоящий хит.

Праздничная закуска за 10 минут

Ингредиенты:

тостовый хлеб (или любой другой, порезанный ломтиками);

копченое куриное бедро (или копченая куриная грудка) – 200-250 гр;

морковь по-корейски – 100-150 гр;

сливочный крем-сыр – 2-3 ст. л;

салатные листья;

помидоры черри.

Способ приготовления:

У хлеба обрезать края, как показано на видео. Куриное мясо порезать мелкими кубиками, высыпать в глубокую миску. Туда же добавить морковь по-корейски, сливочный сыр, все хорошо перемешать.

Намазку выложить на хлеб, разровнять, накрыть вторым ломтиком, слегка прижав. Разрезать его на четыре квадратика. Сверху каждого квадрата шпажкой прикрепить салатный лист и помидор черри.

Красиво разложить закуску на блюде и можно подавать к столу.

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