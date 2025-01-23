Блюдо с эффектом вау: рецепт закуски "Крабовые цветы"
Эта закуска моментально привлечет внимание и не разочарует своим вкусом.
Если к вам нагрянули гости, а времени на готовку нет, удивите их простой, быстрой и очень эффектной закуской "Крабовые цветы". Своим рецептом этого кулинарного шедевра поделилась автор блога "Вкусные рецепты на каждый день"
Закуска "Крабовые цветы"
Ингредиенты:
- гренки – 1 упаковка;
- яйца – 3 шт;
- плавленые сырки – 2 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- майонез – 2-3 ст. л;
- специи, соль, перец – по вкусу,
- крабовые палочки – 6-7 шт;
- консервированный горошек или кукуруза (можно взять зерна граната);
- микрозелень.
Способ приготовления:
Яйца отварить, остудить и натереть на мелкую терку. Так же натереть слегка подмороженные плавленые творожки. Вымешать до однородности с выдавленным чесноком, майонезом и специями. Этой смесью смазать гренки. Украсить нарезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната. Дополнительно украсить веточками зелени.
Если готовых гренок нет, можно слегка подсушить на сковородке кусочки батона.
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