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Еда

Блюдо с эффектом вау: рецепт закуски "Крабовые цветы"

закуска, быстрая закуска
Фото: cook_with_me_at_home

Эта закуска моментально привлечет внимание и не разочарует своим вкусом.

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Если к вам нагрянули гости, а времени на готовку нет, удивите их простой, быстрой и очень эффектной закуской "Крабовые цветы". Своим рецептом этого кулинарного шедевра поделилась автор блога "Вкусные рецепты на каждый день"

Закуска "Крабовые цветы"

Ингредиенты:

  • гренки – 1 упаковка;
  • яйца – 3 шт;
  • плавленые сырки – 2 шт;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • майонез – 2-3 ст. л;
  • специи, соль, перец – по вкусу,
  • крабовые палочки – 6-7 шт;
  • консервированный горошек или кукуруза (можно взять зерна граната);
  • микрозелень.

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и натереть на мелкую терку. Так же натереть слегка подмороженные плавленые творожки. Вымешать до однородности с выдавленным чесноком, майонезом и специями. Этой смесью смазать гренки. Украсить нарезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната. Дополнительно украсить веточками зелени.

Если готовых гренок нет, можно слегка подсушить на сковородке кусочки батона.

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