Страва з ефектом вау: рецепт закуски "Крабові квіти"

Ця закуска моментально приверне увагу і не розчарує своїм смаком.

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Якщо до вас завітали гості, а часу на готування немає, здивуйте їх простою, швидкою і дуже ефектною закускою "Крабові квіти". Своїм рецептом цього кулінарного шедевра поділилася авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день"

Закуска "Крабові квіти"

Інгредієнти:

грінки – 1 упаковка;

яйця – 3 шт;

плавлені сирки – 2 шт;

часник – 2-3 зубчики;

майонез – 2-3 ст. л;

спеції, сіль, перець – за смаком,

крабові палички – 6-7 шт;

консервований горошок або кукурудза (можна взяти зерна граната);

мікрозелень.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, остудити й натерти на дрібну тертку. Так само натерти злегка підморожені плавлені сирки. Вимішати до однорідності з видавленим часником, майонезом і спеціями. Цією сумішшю змастити грінки. Прикрасити нарізаними тонкими скибочками крабових паличок у вигляді пелюсток квітки. Всередину викласти зернятка гороху/кукурудзи/граната. Додатково прикрасити гілочками зелені.

Якщо готових грінок немає, можна злегка підсушити на сковорідці шматочки батона.

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