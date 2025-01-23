Страва з ефектом вау: рецепт закуски "Крабові квіти"
Ця закуска моментально приверне увагу і не розчарує своїм смаком.
Якщо до вас завітали гості, а часу на готування немає, здивуйте їх простою, швидкою і дуже ефектною закускою "Крабові квіти". Своїм рецептом цього кулінарного шедевра поділилася авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день"
Закуска "Крабові квіти"
Інгредієнти:
- грінки – 1 упаковка;
- яйця – 3 шт;
- плавлені сирки – 2 шт;
- часник – 2-3 зубчики;
- майонез – 2-3 ст. л;
- спеції, сіль, перець – за смаком,
- крабові палички – 6-7 шт;
- консервований горошок або кукурудза (можна взяти зерна граната);
- мікрозелень.
Спосіб приготування:
Яйця відварити, остудити й натерти на дрібну тертку. Так само натерти злегка підморожені плавлені сирки. Вимішати до однорідності з видавленим часником, майонезом і спеціями. Цією сумішшю змастити грінки. Прикрасити нарізаними тонкими скибочками крабових паличок у вигляді пелюсток квітки. Всередину викласти зернятка гороху/кукурудзи/граната. Додатково прикрасити гілочками зелені.
Якщо готових грінок немає, можна злегка підсушити на сковорідці шматочки батона.
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