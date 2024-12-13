Проста закуска на святковий стіл: як приготувати млинці з червоною ікрою

Смачна та яскрава страва матиме ефектний вигляд на святковому столі.

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Проста, але вишукана закуска з млинців із кремом та ікри стане чудовим доповненням святкового столу на Різдво або Новий рік. Готується вона дуже просто, а як це зробити якнайкраще, показала кулінарна блогерка Дарія Дарико.

Закуска з ікрою

Інгредієнти:

Для млинців:

яйця – 1 шт;

молоко – 1/2 склянки;

вода – 1/2 склянки;

борошно – 75 г;

цукор – 1/2 ст. л;

сіль – 1/2 ч. л;

масло – 2 ст. л;

сода – 1/4 ч. л.

Для начинки:

крем-сир – 180 г;

ікра – 80 г.

Спосіб приготування:

Усі продукти мають бути кімнатної температури. Збити яйця з цукром і сіллю, влити воду, всипати борошно, перемішати, додати молоко, соду й олію. Дати охолонути пів години. Посмажити млинці.

Кожен млинець розрізати навпіл, відсадити крем сир і скрутити равликом, як на відео. Скріпити шпажкою. Зверху викласти ікру, прикрасити зеленню за бажанням і красиво розмістити на блюді.

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