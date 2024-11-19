Закуска за 15 хвилин: рецепт швидкої та смачної страви на святковий стіл

Якщо гості на порозі, або ви шукаєте цікавий рецепт на святковий стіл, цей рецепт стане справжньою паличкою-виручалочкою.

Красиво оформлена закуска на будь-якому столі привертає увагу насамперед. А якщо в ній ще й дуже смачна начинка, то така страва явно не затримається. Кулінарна блогерка Крістін Азізян розповіла і показала, як приготувати швидку, апетитну й ефективну закуску до приходу гостей всього за 10–15 хвилин. Цю страву напевно багато господинь оцінять за її смак і простоту.

Закуска за 15 хвилин

Інгредієнти:

тортилья — 2 шт (або круглий лаваш);

огірок — 1 шт;

помідори — 1 шт;

копчений курячий окіст або грудка — 250–300 г;

вершковий сир — 100–150 г;

соус теріякі або чилі;

кунжут за бажанням.

Спосіб приготування:

З огірка і помідора вийняти м'яку середину, щоб менше було вологи, і тортилья не розм'якла. Усі інгредієнти для начинки порізати тонкими довгими брусочками. На тортильї обрізати два краї та викласти вершковий сир і начинку, як на відео. Згорнути начинку в тугий рулет і порізати на порційні шматки. Подавати, поливши соусом і посипавши кунжутом.

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