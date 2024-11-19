Закуска за 15 минут: рецепт быстрого и вкусного блюда на праздничный стол

Если гости на пороге, или вы ищете интересный рецепт на праздничный стол, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Красиво оформленная закуска на любом столе привлекает внимание в первую очередь. А если в ней еще и очень вкусная начинка, то такое блюдо явно не задержится. Кулинарный блогер Кристин Азизян рассказала и показала, как приготовить быструю, аппетитную и эффективную закуску к приходу гостей всего за 10–15 минут. Это блюдо наверняка многие хозяйки оценят за его вкус и простоту.

Закуска за 15 минут

Ингредиенты:

тортилья — 2 шт (или круглый лаваш);

огурец — 1 шт;

помидоры — 1 шт;

копченый куриный окорок или грудка — 250–300 гр;

сливочный сыр — 100–150 гр;

соус терияки или чили;

кунжут по желанию.

Способ приготовления:

Из огурца и помидора вынуть мягкую середину, чтобы меньше было влаги, и тортилья не размякла. Все ингредиенты для начинки порезать тонкими длинными брусочками. На тортилье обрезать два края и выложить сливочный сыр и начинку, как на видео. Свернуть начинку в тугой рулет и порезать на порционные куски. Подавать, полив соусом и посыпав кунжутом.

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