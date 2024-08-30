Рецепты закусок: как приготовить перец с нежной начинкой
Яркая и необычная закуска обладает мягким пикантным вкусом.
Быстрая и очень аппетитная закуска из перцев и творожного сыра — блюдо, которое украсит любой стол хоть в праздник, хоть в будний день. Оно получается ярким и очень вкусным, а как его приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Кристин Азизян.
Закуска из перцев
Ингредиенты:
- перцы (красные, желтые);
- творожный (сливочный) сыр;
- орехи (грецкие или кедровые)
- зелень (кинза, можно и укроп с петрушкой);
- чеснок.
Способ приготовления:
Перцы разделить пополам, очистить и запечь в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 30 минут. Выложить в кастрюлю под крышкой (или в пакет пищевой) и дать остыть 10-15 минут. Очистить от кожуры.
Ингредиенты для начинки смешать, выложить на перцы и завернуть в рулетики, как показано на видео.
Готовые рулеты посыпать орешками и мелко порубленной зеленью.
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