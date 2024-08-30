Рецепти закусок: як приготувати перець із ніжною начинкою
Яскрава і незвичайна закуска має м'який пікантний смак.
Швидка і дуже апетитна закуска з перців і вершкового сиру — страва, яка прикрасить будь-який стіл хоч у свято, хоч у будній день. Вона виходить яскравою і дуже смачною, а як її приготувати, розповіла й показала кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Закуска з перців
Інгредієнти:
- перці (червоні, жовті);
- вершковий сир;
- горіхи (волоські або кедрові)
- зелень (кінза, можна й кріп із петрушкою);
- часник.
Спосіб приготування:
Перці розділити навпіл, очистити й запекти в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 30 хвилин. Викласти в каструлю під кришкою (або в пакет харчовий) і дати охолонути 10-15 хвилин. Очистити від шкірки.
Інгредієнти для начинки змішати, викласти на перці та загорнути в рулетики, як показано на відео.
Готові рулети посипати горішками та дрібно посіченою зеленню.
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