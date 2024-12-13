Простая закуска на праздничный стол: как приготовить блинчики с красной икрой

Вкусное и яркое блюдо будет эффектно смотреться на праздничном столе.

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Простая, но изысканная закуска из блинчиков с кремом и икры станет отличным дополнением праздничного стола на Рождество или Новый год. Готовится она очень просто, а как это сделать наилучшим образом, показала кулинарный блогер Дария Дарико.

Закуска с икрой

Ингредиенты:

Для блинчиков:

яйца – 1 шт;

молоко – 1/2 стакана;

вода – 1/2 стакана;

мука – 75 гр;

сахар – 1/2 ст. л;

соль – 1/2 ч. л;

масло – 2 ст. л;

сода – 1/4 ч. л.

Для начинки:

крем-сыр – 180 гр;

икра – 80 гр.

Способ приготовления:

Все продукты должны быть комнатной температуры. Взбить яйца с сахаром и солью, влить воду, всыпать муку, перемешать, добавить молоко, соду и масло. Дать отдохнуть полчаса. Пожарить блинчики.

Каждый блинчик разрезать пополам, отсадить крем сыр и скрутить улиткой, как на видео. Скрепить шпажкой. Сверху выложить икру, украсить зеленью по желанию и красиво разместить на блюде.

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