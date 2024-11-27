Эффектная закуска на праздник: рецепт блинного торта с красной рыбой и икрой

Украшенный икрой торт сразу же привленакт внимание гостей, а его вкус никого не оставит равнодушным.

Закусочный торт из блинов сыра и икры – блюдо, которое станет отличным угощением на праздничном столе. Оно сытное, вкусное и очень эффектно смотрится среди других блюд. Рецептом поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Закусочный торт

Ингредиенты:

Для блинов:

яйца – 4 шт;

сахар – 1 ст. л;

соль – щепотка;

мука – 120 гр;

молоко – 400 мл;

масло – 2 ст л.

Для начинки:

сливочный сыр – 400 гр;

огурец свежий – 2-3 шт;

слабосоленый лосось – 150-200 гр;

укроп – пучок;

красная икра – 100-150 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим блинчики. Все ингредиенты добавить в глубокую миску, взбить миксером до однородности. Дать тесту постоять при комнатной температуре 10 минут и жарить на антипригарной сковороде. При необходимости под первый блин смазать сковородку растительным маслом.

Теперь готовим начинку. К сливочному сыру добавить потертые на крупную терку огурцы, измельченный укроп, можно посолить по вкусу.

Смазать блины этим кремом, между ними положить мелко порезанную рыбку. На верхний слой выложить икру, что придаст торту эффектный вид.

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