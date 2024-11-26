Вкусная закуска на праздничный стол: рецепт роллов "Цезарь"
Такие рулеты готовятся с теми же ингредиентами, что и салат "Цезарь" и получается очень вкусная закуска.
Салат "Цезарь" можно приготовить обычным способом – в салатнике. А можно завернуть в лаваш и получить отличную порционную закуску. Ее можно подать на праздничный стол, а можно взять с собой на работу, или на пикник. Фокус расскажет, как его приготовить.
Роллы "Цезарь"
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого армянского лаваша;
- 100 г салата ромэн;
- 50 г салата лолло россо;
- 200 г филе вареной куриной грудки или приготовленной на гриле;
- 100 г помидоров;
- 30 г пармезана.
Для соуса:
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 150 майонеза;
- 150 г натурального йогурта;
- 20 г каперсов;
- 20 г дижонской горчицы;
- 20 г пармезана;
- 20 г оливок.
Готовую курицу нарежьте небольшими кусочками. Помидоры нарежьте кружочками. Листья салата нарежьте или разорвите на небольшие кусочки. Сыр натрите на терке.
Для заправки смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Можно добавить ансоусы при желании. Смажьте частью соуса лаваш.
Отступив от нижнего длинного края 5 см., разложите друг на друга слой салата, помидоров, курицы и сыра. Сбрызгивайте слой оставшимся соусом. Заверните плотный рулет. Оберните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на два часа. Перед подачей снимите пленку, нарежьте рулет на небольшие роллы и подавайте к столу.
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