Вкусная закуска на праздничный стол: рецепт роллов "Цезарь"

Такие рулеты готовятся с теми же ингредиентами, что и салат "Цезарь" и получается очень вкусная закуска.

Салат "Цезарь" можно приготовить обычным способом – в салатнике. А можно завернуть в лаваш и получить отличную порционную закуску. Ее можно подать на праздничный стол, а можно взять с собой на работу, или на пикник. Фокус расскажет, как его приготовить.

Роллы "Цезарь"

Ингредиенты:

1 лист тонкого армянского лаваша;

100 г салата ромэн;

50 г салата лолло россо;

200 г филе вареной куриной грудки или приготовленной на гриле;

100 г помидоров;

30 г пармезана.

Для соуса:

4 ст. л. оливкового масла;

150 майонеза;

150 г натурального йогурта;

20 г каперсов;

20 г дижонской горчицы;

20 г пармезана;

20 г оливок.

Готовую курицу нарежьте небольшими кусочками. Помидоры нарежьте кружочками. Листья салата нарежьте или разорвите на небольшие кусочки. Сыр натрите на терке.

Для заправки смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Можно добавить ансоусы при желании. Смажьте частью соуса лаваш.

Отступив от нижнего длинного края 5 см., разложите друг на друга слой салата, помидоров, курицы и сыра. Сбрызгивайте слой оставшимся соусом. Заверните плотный рулет. Оберните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на два часа. Перед подачей снимите пленку, нарежьте рулет на небольшие роллы и подавайте к столу.

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