Вкусная простая закуска: рецепт лаваша с творогом и сыром

Такие конвертики можно подать к столу и взять с собой на работу, или дать детям в школу.

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Лаваш с творогом и сыром — вкусная и сытная закуска из поджаристого лаваша и вкусной начинки. Блюдо просто готовить и можно подать и к праздничному столу и использовать, как перекус. Лаваша тут совсем немного, а начинки – достаточно. Так что это такой аналог пирожков, но без замеса теста.

Из данного количества ингредиентов получается 9-10 треугольников с начинкой, утверждают авторы рецепта.

Лаваш с творогом и сыром

Ингредиенты:

творог — 150 г;

твердый сыр — 150 г;

лаваш 1 шт. (200 г);

одно яйцо;

один зубчик чеснока, петрушка и укроп.

Творог выкладываем в подходящую по размеру миску и при необходимости разминаем вилкой. Добавляем натертый на крупной терке сыр, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. Потом разбиваем в миску яйцо.

Перемешиваем до получения однородной массы. Начинка готова.

Лаваш нарезаем на полоски 10х30 см. Но можно также 8х27 см или 9х28 см. Лучше всего исходить из размеров самого лаваша, чтобы минимизировать остатки. Полосы должны быть с прямыми углами, если есть у лаваша закругления — отрезаем их.

В угол полосы из лаваша выкладываем 1-2 чайные ложки начинки. Слегка прижимаем ее, утрамбовывая в форме треугольника. Сгибаем угол лаваша с начинкой, чтобы она спряталась внутри. Слегка прижимаем. Затем сворачиваем лаваш повторяя форму начинки в треугольник. Откладываем и продолжаем, пока полоски из лаваша не кончатся.

Далее обжарим треугольники.

Тут три варианта: можно просто обжарить в масле на сковороде, тогда получится что-то напоминающее чебурек. Можно просто пожарить на гриль-сковороде, прижимает сверху грузом.

А можно жарить треугольники, обмакивая в яичную смесь. В широкую тарелку разбиваем яйцо, добавляем немного воды и размешиваем до однородности.

Хорошо разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обмакиваем лаваш с начинкой с двух сторон в яичную смесь и укладываем на сковороду так, чтобы последняя складка оказалась внизу, так треугольник не развернется.

Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Лаваш с творогом и сыром готов! Подавать их следует сразу со сковороды, пока треугольники горячие.

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