Смачна проста закуска: рецепт лаваша з кисломолочним і звичайним твердим сиром

Такі конвертики можна подати до столу і взяти з собою на роботу, або дати дітям до школи.

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Лаваш із кисломолочним та твердим сиром — смачна та ситна закуска з підсмаженого лаваша та смачної начинки. Страву просто готувати і можна подати і до святкового столу, і використовувати, як перекус. Лаваша тут зовсім небагато, а начинки — достатньо. Тож це такий аналог пиріжків, але без замісу тіста.

З цієї кількості інгредієнтів виходить 9-10 трикутників із начинкою, стверджують автори рецепта.

Лаваш із сиром і сиром

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 150 г;

твердий сир — 150 г;

лаваш 1 шт. (200 г);

одне яйце;

один зубчик часнику, петрушка та кріп.

Кисломолочний сир викладаємо у відповідну за розміром миску і за необхідності розминаємо виделкою. Додаємо натертий на крупній тертці твердий сир, пропущений через прес часник і дрібно нарізану зелень. Потім розбиваємо в миску яйце.

Перемішуємо до отримання однорідної маси. Начинка готова.

Лаваш нарізаємо на смужки 10х30 см. Але можна також 8х27 см або 9х28 см. Найкраще виходити з розмірів самого лаваша, щоб мінімізувати залишки. Смуги мають бути з прямими кутами, якщо є в лаваша заокруглення — відрізаємо їх.

У кут смуги з лаваша викладаємо 1-2 чайні ложки начинки. Злегка притискаємо її, утрамбовуючи у формі трикутника. Згинаємо кут лаваша з начинкою, щоб вона сховалася всередині. Злегка притискаємо. Потім звертаємо лаваш, повторюючи форму начинки в трикутник. Відкладаємо і продовжуємо, поки смужки з лаваша не скінчаться.

Далі обсмажимо трикутники.

Тут три варіанти: можна просто обсмажити в олії на сковорідці, тоді вийде щось, що нагадує чебурек. Можна просто посмажити на гриль-сковороді, притискає зверху вантажем.

А можна смажити трикутники, вмочуючи в яєчну суміш. У широку тарілку розбиваємо яйце, додаємо трохи води і розмішуємо до однорідності.

Добре розігріваємо пательню з невеликою кількістю рослинної олії. Вмочуємо лаваш із начинкою з двох боків у яєчну суміш і вкладаємо на сковорідку так, щоб остання складка опинилася внизу, так трикутник не розвернеться.

Обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Лаваш із начинкою готовий! Подавати їх слід одразу зі сковорідки, поки трикутники гарячі.

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