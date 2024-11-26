Смачна закуска на святковий стіл: рецепт ролів "Цезар"

Такі рулети готуються з тими ж інгредієнтами, що й салат "Цезар", і виходить дуже смачна закуска.

Салат "Цезар" можна приготувати звичайним способом — у салатнику. А можна загорнути в лаваш і отримати чудову порційну закуску. Її можна подати на святковий стіл, а можна взяти з собою на роботу, або на пікнік. Фокус розповість, як його приготувати.

Роли "Цезар"

Інгредієнти:

1 лист тонкого вірменського лаваша;

100 г салату ромен;

50 г салату лолло россо;

200 г філе вареної курячої грудки або приготовленої на грилі;

100 г помідорів;

30 г пармезану.

Для соусу:

4 ст. л. оливкової олії;

150 майонезу;

150 г натурального йогурту;

20 г каперсів;

20 г діжонської гірчиці;

20 г пармезану;

20 г оливок.

Готову курку наріжте невеликими шматочками. Помідори наріжте кружечками. Листя салату наріжте або розірвіть на невеликі шматочки. Сир натріть на тертці.

Для заправки змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідності. Можна додати ансоуси за бажання. Змастіть частиною соусу лаваш.

Відступивши від нижнього довгого краю 5 см, розкладіть один на одного шар салату, помідорів, курки та сиру. Збризкуйте шар соусом, що залишився. Загорніть щільний рулет. Загорніть його в харчову плівку і приберіть у холодильник мінімум на дві години. Перед подачею зніміть плівку, наріжте рулет на невеликі роли і подавайте до столу.

Читайте також:

Рулет із лаваша зі шпротами: як швидко приготувати смачну закуску

Смачна проста закуска: рецепт лаваша з кисломолочним сиром і сиром

Домашня шаурма з дуже смачним соусом: простий рецепт популярного перекусу