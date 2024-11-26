Смачна закуска на святковий стіл: рецепт ролів "Цезар"
Такі рулети готуються з тими ж інгредієнтами, що й салат "Цезар", і виходить дуже смачна закуска.
Салат "Цезар" можна приготувати звичайним способом — у салатнику. А можна загорнути в лаваш і отримати чудову порційну закуску. Її можна подати на святковий стіл, а можна взяти з собою на роботу, або на пікнік. Фокус розповість, як його приготувати.
Роли "Цезар"
Інгредієнти:
- 1 лист тонкого вірменського лаваша;
- 100 г салату ромен;
- 50 г салату лолло россо;
- 200 г філе вареної курячої грудки або приготовленої на грилі;
- 100 г помідорів;
- 30 г пармезану.
Для соусу:
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 150 майонезу;
- 150 г натурального йогурту;
- 20 г каперсів;
- 20 г діжонської гірчиці;
- 20 г пармезану;
- 20 г оливок.
Готову курку наріжте невеликими шматочками. Помідори наріжте кружечками. Листя салату наріжте або розірвіть на невеликі шматочки. Сир натріть на тертці.
Для заправки змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідності. Можна додати ансоуси за бажання. Змастіть частиною соусу лаваш.
Відступивши від нижнього довгого краю 5 см, розкладіть один на одного шар салату, помідорів, курки та сиру. Збризкуйте шар соусом, що залишився. Загорніть щільний рулет. Загорніть його в харчову плівку і приберіть у холодильник мінімум на дві години. Перед подачею зніміть плівку, наріжте рулет на невеликі роли і подавайте до столу.
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