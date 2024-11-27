Ефектна закуска на свято: рецепт млинцевого торта з червоною рибою та ікрою

Прикрашений ікрою торт одразу ж приверне увагу гостей, а його смак нікого не залишить байдужим.

Закусочний торт із млинців, сиру та ікри — страва, яка стане чудовим частуванням на святковому столі. Вона ситна, смачна і дуже ефектно виглядає серед інших страв. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Закусочний торт

Інгредієнти:

Для млинців:

яйця — 4 шт;

цукор — 1 ст. л;

сіль — дрібка;

борошно — 120 г;

молоко — 400 мл;

масло — 2 ст. л.

Для начинки:

вершковий сир — 400 г;

огірок свіжий — 2–3 шт;

слабосолений лосось — 150–200 г;

кріп — пучок;

червона ікра —100–150 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо млинці. Усі інгредієнти додати в глибоку миску, збити міксером до однорідності. Дати тісту постояти за кімнатної температури 10 хвилин і смажити на антипригарній сковороді. За необхідності під перший млинець змастити сковорідку олією.

Тепер готуємо начинку. До вершкового сиру додати потерті на велику тертку огірки, подрібнений кріп, можна посолити за смаком.

Змастити млинці цим кремом, між ними покласти дрібно порізану рибку. На верхній шар викласти ікру, що додасть торту ефектного вигляду.

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