Рідкісний метал можна жувати, різати і дряпати нігтем: через пошкодження він "заплаче" (відео)

Дослідники розповіли про відносно рідкісний і незвичайний металевий елемент, відкритий понад 150 років тому.

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Як правило, метали не є чимось таким, що можна вважати жувальним, але схоже планеті є чим нас здивувати — це індій. Це відносно рідкісний металевий елемент, який можна жувати, різати ножем і навіть дряпати нігтем, пише IFLScience.

Індій — відносно рідкісний і його вперше відкрили ще 1863 року німецькі хіміки Фердинанд Райх і Ієронімус Ріхтер. Утім, пізніше почалася суперечка про те, хто насправді його відкрив. Так чи інакше хіміки назвали елемент на честь латинського слова, що означає фіолетовий або індиго, оскільки його спектр давав яскраву лінію індиго. Однак, вчені зазначають, якщо дивитися на метал неозброєним оком, індій насправді має блискучий і сріблясто-білий вигляд.

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Мабуть, найцікавішим у цьому елементі є його м'якість: індій легко можна розжувати, розрізати ножем або подряпати нігтем. Не менш цікаво й те, що індій насправді може плакати: якщо зігнути шматочок цього металу, він видасть високий, майже хрусткий звук — це звук змін у його кристалічній решітці, коли метал піддається маніпуляціям.

Чи можна жувати індій?

На Землі існують й інші метали, які можна жувати, але ми навряд чи хотіли б засовувати їх до рота. Наприклад, людина цілком може зігнути зубами тонку смужку свинцю і навіть спробувати його жувати. Однак свинець надзвичайно токсичний, а тому нам не варто цього робити.

Водночас індій вважається малотоксичним, проте експерти Національної лабораторії Лос-Аламоса все ще рекомендують "дотримуватися обережності". Принаймні, поки нам не вдасться дізнатися більше про цей метал. Відомо, що індієва хвороба легень, вперше описана 2003 року, вражає робітників, які піддаються впливу оксиду індію та олова.

Проте це не завадило деяким людям спробувати жувати індій. Одним із них став ведучий популярного каналу YouTube Vsauce Майкл Стівенс. За його словами, метал було не так складно відкусити, як могло б здатися, на перший погляд. Він також зазначив, що цей досвід був схожий на охолоджені шоколадні цукерки, але на смак він виявився не таким приємним.

І все ж науковці наполегливо рекомендують не жувати індій: метал може бути значно м'якшим за більшість металів, проте він все ще не є "найкращим для наших зубів".

Раніше Фокус писав про те, що перший метал в історії людства прибув з космосу.