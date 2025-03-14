Редкий металл можно жевать, резать и царапать ногтем: из-за повреждений он "заплачет" (видео)

Исследователи рассказали об относительно редком и необычном металлическом элементе, открытом более 150 лет назад.

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Как правило, металлы не являются чем то таким, что можно считать жевательным, но похоже планете есть чем нас удивить — это индий. Это относительно редкий металлический элемент, который можно жевать, резать ножом и даже царапать ногтем, пишет IFLScience.

Индий — относительно редок и был впервые открыт еще в 1863 году немецкими химиками Фердинандом Райхом и Иеронимусом Рихтером. Впрочем, позже последовал спор о том, кто на самом деле его открыл. Так или иначе химики назвали элемент в честь латинского слова, обозначающего фиолетовый или индиго, поскольку его спектр давал яркую линию индиго. Однако, ученые отмечают, если смотреть на металл невооруженным глазом, индий на самом деле выглядит блестящим и серебристо-белым.

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Пожалуй, наиболее любопытным в этом элементе является его мягкость: индий легко можно разжевать, разрезать ножом или поцарапать ногтем. Не менее интересно и то, что индий на самом деле может плакать: если согнуть кусочек этого металла, он издаст высокий, почти хрустящий звук — это звук изменений в его кристаллической решетке, когда металл подвергается манипуляциям.

Можно ли жевать индий?

На Земле существуют и другие металлы, которые можно жевать, но мы едва ли хотели бы засовывать их в рот. Например, человек вполне может согнуть зубами тонкую полоску свинца и даже попытаться его живать. Однако свинец чрезвычайно токсичен, а потому нам не стоит этого делать.

В то же время индий считается малотоксичным, однако эксперты Национальной лаборатории Лос-Аламоса все еще рекомендуют "соблюдать осторожность". По крайней мере, пока нам не удастся узнать больше об этом металле. Известно, что индиевая болезнь легких, впервые описанная в 2003 году, поражает рабочих, подвергающихся воздействию оксида индия и олова.

Тем не менее, это не помешало некоторым людям попробовать жевать индий. Одним из них стал ведущий популярного канала YouTube Vsauce Майкл Стивенс. По его словам, металл было не так сложно откусить, как могло бы показаться на первый взгляд. Он также отметил, что этот опыт был похож на охлажденные шоколадные конфеты, но на вкус он оказался не таким приятным.

И все же ученые настоятельно рекомендуют не жевать индий: металл может быть значительно мягче большинства металлов, однако он все еще не является "лучшим для наших зубов".

Ранее Фокус писал о том, что первый металл в истории человечества прибыл из космоса.