Підступний паразит робить із мурах справжніх зомбі: відводить від дому, а потім обезголовлює (фото)

Після того як паразит вилуплюється з яйця, у мурашки є лише кілька тижнів життя, перш ніж вона піддасться маніпуляції, яка змушує її відійти від свого будинку і сім'ї, а потім і зовсім призводить до обезголовлення комахи.

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Про це пише Live Science.

За словами дослідниці Мінді Вайсберг, яким би дивним це не здавалося, зомбі серед нас і ці крихітні істоти буквально всюди. Яскравим прикладом зомбі є робочі мурахи, які піддаються нападу паразитів, що поневолюють їхній розум і врешті-решт вбивають комах.

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Йдеться про мух Pseudacteon wasmanni, які зомбіфікують мух-обезголовлювачів. Уперше моторошну поведінку представників цього виду було описано вченими понад 90 років тому на основі спостережень за популяціями мурашок у Європі, Південній Америці та США.

Дослідники виявили, що самки мух починають з того, що вистежують свою здобич, зберігаючи дистанцію. За словами еколога і Служби національних парків Ллойда Моррісона, насправді мухи неймовірно крихітні — по суті, вони не більші за голову своєї жертви.

Відомо, що дорослі самки в дикій природі живуть лише близько тижня або менше, а тому в них занадто мало часу, щоб вистежити й обезголовити здобич. Коли самка мухи бачить отвір, вона кидається туди та відкладає яйце в грудній клітці мурахи — на все про все витрачається не більше секунди.

Спостереження показують, що всього одна самка Pseudacteon може виробити від 200 до майже 300 яєць, і за одну годину вона може зробити понад 100 спроб паразитування. За словами ентомолога Міністерства сільського господарства США Сенфорда Портера, нещодавно заражені робочі мурахи часто виглядають приголомшеними після відкладання яєць — комахи часто стоять на ногах від кількох секунд до хвилини, а потім тікають.

Муха-декапітатор, яка щойно вилупилася, виривається з голови вогняної мурахи, на якій вона паразитувала і яку вбила Фото: USDA-Agricultural Research Service

Відомо, що спроби відкласти яйця в тілі мурашки насправді не завжди успішні — ба більше, вчені виявили, що більшість із них закінчуються провалом. У лабораторних експериментах, коли самки Pseudacteon намагалися імплантувати яйце в мураху, яка цього не бажала, вони зазнавали невдачі принаймні в 65% випадків. Однак коли яйце все ж таки було поміщено в тіло мурашки, останні надзвичайно швидко перетворювалися на зомбі.

Після вилуплення яйця мураха живе лише кілька тижнів, перш ніж піддасться маніпуляціям свого нападника, спотикаючись і залишаючи свій дім і сім'ю, а потім піддаючись обезголовленню зсередини. Через кілька днів після вилуплення личинка фориди переміщається з грудної клітки в голову мурашки.

На жаль, вченим все ще не відомо, чому імунна система мурашки не здатна знищити паразита, проте дослідники вважають, що швидке переміщення в голову господаря, ймовірно, може допомогти личинці уникнути імунної відповіді. Протягом другої стадії личинки — близько двох-трьох тижнів — вона влаштовується в порожнині голови мурашки, потягуючи гемолімфу.

Паразитована мураха залишалася зі своїми товаришами по гнізду приблизно 8-10 годин, перш ніж личинка в її голові була готова до заляльковування. Потім вона залишала гніздо, вирушаючи, вочевидь, у звичайну експедицію за їжею разом зі своїми непаразитарними сестрами. Однак для мурашки ця подорож стає останньою.

На останньому етапі личинка фориди виділяє фермент, що руйнує мембрани в екзоскелеті бродячої мурахи, змушуючи мураху перестати ходити та в кінцевому підсумку впасти. Голова мурашки від'єднується від тіла, як і перша пара ніг; інші ноги також можуть бути порушені.

Раніше Фокус писав про те, що відкрито абсолютно новий вид, який перетворює печерних павуків на зомбі: лізуть на стелю, щоб померти.