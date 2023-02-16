Позначиться на обличчі дитини. Майбутнім матерям радять відмовитись від алкоголю за пару місяців до вагітності

Дослідники з медичного центру в Роттердамі виявили, що вживання алкоголю за кілька місяців до вагітності може змінити форму обличчя дитини, що потенційно може вказувати на основні проблеми розвитку.

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Дослідники використовували штучний інтелект для аналізу 3D-зображень облич дітей у віці 9 і 13 років та порівняли їх з інформацією про вживання алкоголю їхньою матір'ю, зібраною під час їхньої вагітності. Вони виявили, що діти, чиї матері випивали всього одну склянку на тиждень до вагітності, з більшою ймовірністю мали кирпатий кінчик носа, укорочений ніс, кирпате підборіддя або загнуті нижні повіки, пише Dutch News.

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Дослідники виявили, що чим більше випивали матері, тим сильнішими були зміни. Жінки, які продовжували пити, мали підвищений ризик народження дитини з цими особливостями. "Раніше повідомлялося про зв'язок між низьким рівнем алкоголю і формою обличчя дітей, але наше дослідження виявило зв'язок при набагато нижчій дозі впливу", — сказали дослідники.

Результати були помітні для дітей у віці до 9 років, але не було суттєвого зв'язку, коли вони досягли 13 років, припускаючи, що зміни довкілля або закономірності зростання приховали зміни.

Проте відомо, що у дітей, чиї матері п'ють під час вагітності, розвиваються нервово-поведінкові проблеми, а алкоголь може впливати на когнітивний розвиток, що призводить до психологічних і поведінкових проблем, зазначають дослідники. "Наше дослідження припускає, що жінки, які вагітні або хочуть завагітніти найближчим часом, повинні відмовитися від вживання алкоголю за кілька місяців до зачаття і повністю під час вагітності, щоб уникнути несприятливих наслідків для здоров'я свого потомства", — кажуть дослідники.

Раніше Фокус писав про дитину-гіганта, яка народилася в Бразилії. Малятко народилося зі зростом 60,9 см і з'явилося на світ в результаті кесаревого розтину.