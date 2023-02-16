Отразится на лице ребенка. Будущим матерям советуют отказаться от алкоголя за пару месяцев до беременности
Исследователи из медицинского центра в Роттердаме обнаружили, что употребление алкоголя за несколько месяцев до беременности может изменить форму лица ребенка, что потенциально может указывать на основные проблемы развития.
Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа 3D-изображений лиц детей в возрасте 9 и 13 лет и сравнили их с информацией об употреблении алкоголя их матерью, собранной во время их беременности. Они обнаружили, что дети, чьи матери выпивали всего один стакан в неделю до беременности, с большей вероятностью имели вздернутый кончик носа, укороченный нос, вздернутый подбородок или загнутые нижние веки, пишет Dutch News.
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Исследователи обнаружили, что чем больше выпивали матери, тем сильнее были изменения. Женщины, которые продолжали пить, имели повышенный риск рождения ребенка с этими особенностями. "Ранее сообщалось о связи между низким уровнем алкоголя и формой лица детей, но наше исследование обнаружило связь при гораздо более низкой дозе воздействия", — сказали исследователи.
Результаты были видны для детей в возрасте до 9 лет, но не было существенной связи, когда они достигли 13 лет, предполагая, что изменения окружающей среды или закономерности роста скрыли изменения.
Тем не менее, известно, что у детей, чьи матери пьют во время беременности, развиваются нервно-поведенческие проблемы, а алкоголь может влиять на когнитивное развитие, что приводит к психологическим и поведенческим проблемам, отмечают исследователи. "Наше исследование предполагает, что женщины, которые беременны или хотят забеременеть в ближайшее время, должны отказаться от употребления алкоголя за несколько месяцев до зачатия и полностью во время беременности, чтобы избежать неблагоприятных последствий для здоровья своего потомства", — говорят исследователи.
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