Стоит купить тест: 6 неожиданных ранних признаков беременности

Задержка и утренняя тошнота у молодых мам безусловно являются общеизвестными предвестниками пополнения в семье. Рассказываем какие еще неожиданные изменения могут ускорить поход в аптеку за тестом.

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Помимо таких явных признаков, как утренняя тошнота, задержка менструации и боль в груди, есть еще целый ряд очень ранних, но менее очевидных признаков того, что скоро можно ожидать появления малыша. Об этом рассказала Huffington Post Мария Луиза, акушерка и автор "Руководства современного акушера по беременности, родам и последующему периоду".

По ее словам, молодым мамам многое рассказывают о самых явных и общеизвестных признаках беременности, в то время когда некоторые интересные изменения в состоянии, на которые стоит обратить особенное внимание, могут подтолкнуть к проведению теста на беременность.

Странный привкус во рту

Беременность проходит с многими видами изменений в ощущениях и в теле, и одно из тех, о котором нечасто упоминают — это изменение вкуса, известное как дисгевзия. На ранних этапах формирования зародыша у молодой матери может появиться металлический привкус во рту, или еда, которую она когда-то любила, может стать вдруг ужасно неприятной. В этом виноваты гормоны.

По рассказу Марии Луизы, одна из ее пациенток очень любила кофе, который достаточно часто употребляла ежедневно на протяжении 15 лет. Однажды утром она ощутила, что вкус кофе стал ей очень неприятным, и, поскольку у нее не было других симптомов беременности, она отмахивалась от своего наблюдения, пока ее не начало тошнить.

Тяга к углеводам

Чаще всего рост любви к поеданию быстрых углеводов ассоциируется со вторым и третьим триместром, однако многие женщины сталкиваются с растущим аппетитом на очень ранних сроках.

По словам многих опрошенных женщин, больше всего у них повышалась тяга к картофельным чипсам, хлебу и печенью, тортам и другим сладостям.

Обостренное обоняние

На ранних сроках обоняние обостряется настолько, что беременные женщины практически превращаются в супергероев. Но в этом есть много минусов, так как в связи с большим количеством неприятных или очень сильновыраженных запахов (чеснок, запах холодильника, рыба), новая суперспособность может провоцировать приступы тошноты.

Ночная потливость

Неожиданные приливы пота в ночное время суток также могут стать ранними признаками беременности, этим распространенным и довольно неприятным симптомом также делились пациентки Марии Луизы. В таких случаях, акушер советует употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Сонливость и слабость

Происходящие в теле женщины изменения не могут не оказать влияния на ее общее самочувствие на ранних сроках, поэтому порой многие будущие мамы сталкиваются с сильным физическим истощением, когда не могут встать с дивана или начинают дремать при любой возможности и часто в неподходящих местах.

Следы крови

Чаще всего принято обращать внимание на отсутствие менструаций, что считается одним из самых явных признаков бежать в аптеку за тестом, однако у некоторых женщин — фактически около 20% — на ранних сроках беременности бывают незначительные кровотечения, как правило, розового, красного или темно-коричневого цвета.

Акушер советует при наличии нескольких таких признаков обратить особое внимание на свое состояние, сделать тест и проконсультироваться с врачом.

Напомним, в конце марта 2023 беременная дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис устроила вечеринку бейби шауэр в честь скорого рождения первенца.

Также на днях Фокус писал, что 36-летняя актриса Линдси Лохан сообщила об ожидании первенца. Об этом она поделилась со своими подписчиками на своей странице в Instagram.