Беременная дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур устроила вечеринку бейби шауэр (фото)

В честь скоро рождения первенца семья и близкие Румер Уиллис устроили ей вечеринку.

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34-летняя беременная актриса Румер Уиллис и ее бойфренд Дерек Ричард Томас устроили с семьей и друзьями на выходных в Лос-Анджелесе вечеринку по случаю скорого рождения ребенка. Отмечается, что бейби шауэр устроили Деми Мур и сестры Румер — 29-летняя Таллула Уиллис и 31-летняя Скаут Уиллис. Об этом пишет People.

Будущая мама была одета в облегающее белое платье с открытыми плечами, а ее вьющиеся волосы были распущены. К ним присоединились друзья, в том числе Пета Мургатройд и Стефани Шепард.

Румер также позировала со многими членами своей семьи, улыбаясь для снимков вместе с 60 летней мамой, женой отца Брюса Уиллиса, Эммой Хеминг Уиллис и сестрами — 8-летней Эвелин Пенн и 10-летней Мейбл Рэй. Звезды "Крепкого орешка" не было на фотографиях с мероприятия.

Во время эпизода подкаста Пегги Ромето и Кимберли Ван Дер Бик "Хроники ванной комнаты" в прошлом месяце Румер пролила свет на свою беременность и на то, как она научилась защищать свои границы.

"Это заставило меня так быстро обновиться, например, вещи, в которых у меня была такая природа, чтобы нравиться людям или не постоять за себя из-за мелочей, которые тогда как бы проникали мне под кожу, — сказала она. Я бы сказала буквально, может быть, даже через неделю после того, как я забеременела, внезапно это было похоже на то, что нет, это больше не сработает для меня".

Румер также поделилась, что быть мамой всегда было частью ее плана.

"Это похоже на одну из тех странных вещей, которые я знаю. Иногда люди имеют такую ясность, например: "О, я хочу быть музыкантом, я хочу это". Для меня никогда не было вопроса, что я хочу быть мамой. И это просто казалось такой божественной целью и чем-то, что, когда я начала думать об этом, почувствовала такую радость", — рассказала будущая мама.

Уиллис сказала, что вспоминает недавний разговор с Томасом о том, как стать родителем, отметив, что она "не может дождаться" особенных моментов, которые она и ее ребенок смогут разделить вместе.

"На днях я разговаривала со своим партнером и сказала: "Знаешь, когда я иду на фермерский рынок, я называю это церковью, потому что я ухожу и чувствую себя такой взволнованной, — сказала она. И идея о том, что я могу привезти своих детей, как маленькую тележку или что-то в этом роде, приносит мне столько удовольствия, что я даже не могу… я не могу дождаться".

Румер Уиллис и Дерек Томас Фото: derekrichardthomas/instagram

Ранее Фокус писал, что беременная Румер Уиллис продемонстрировала фигуру в бикини.