Вагітна дочка Брюса Вілліса та Демі Мур влаштувала вечірку бейбі шауер (фото)

На честь майбутнього народження первістка родина та близькі Румер Вілліс влаштували їй вечірку.

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34-річна вагітна акторка Румер Вілліс та її бойфренд Дерек Річард Томас влаштували із сім'єю та друзями на вихідних у Лос-Анджелесі вечірку з нагоди майбутнього народження дитини. Зазначається, що бейбі шауер влаштували Демі Мур та сестри Румер — 29-річна Таллула Вілліс і 31-річна Скаут Вілліс. Про це пише People.

Майбутня мама була одягнена в обтислу білу сукню з відкритими плечима, а її кучеряве волосся було розпущене. До них приєдналися друзі, зокрема Пета Мургатройд та Стефані Шепард.

Румер також позувала з багатьма членами своєї сім'ї, посміхаючись для знімків разом із 60-річною мамою, дружиною батька Брюса Вілліса, Еммою Гемінґ-Вілліс і сестрами — 8-річною Евелін Пенн та 10-річною Мейбл Рей. Зірки "Міцного горішка" не було на фото із заходу.

Під час епізоду подкасту Пеггі Ромето та Кімберлі Ван Дер Бік "Хроніки ванної кімнати" минулого місяця Румер пролила світло на свою вагітність і на те, як вона навчилася захищати свої кордони.

"Це змусило мене так швидко оновитися, наприклад, речі, в яких у мене була така природа, щоб подобатися людям або не постояти за себе через дрібниці, які тоді ніби проникали мені під шкіру, — сказала вона. Я б сказала буквально можливо, навіть через тиждень після того, як я завагітніла, раптово це було схоже на те, що ні, це більше не спрацює для мене".

Румер також поділилася, що бути мамою завжди було частиною її плану.

"Це схоже на одну з тих дивних речей, які я знаю. Іноді люди мають таку ясність, наприклад: "О, я хочу бути музикантом, я хочу це". Для мене ніколи не було питання, що я хочу бути мамою. І це просто здавалося такою божественною метою і чимось, що коли я почала думати про це, відчула таку радість", — розповіла майбутня мама.

Вілліс сказала, що згадує нещодавню розмову з Томасом про те, як стати матір'ю, зазначивши, що вона "не може дочекатися" особливих моментів, які вона та її дитина зможуть розділити разом.

"Днями я розмовляла зі своїм партнером і сказала: "Знаєш, коли я йду на фермерський ринок, я називаю це церквою, тому що я йду і почуваюся такою схвильованою, — сказала вона. Й ідея про те, що я можу привезти своїх дітей, як маленький візок або щось таке, приносить мені стільки задоволення, що я навіть не можу… я не можу дочекатися".

Румер Вілліс та Дерек Томас Фото: derekrichardthomas/instagram

Раніше Фокус писав, що вагітна Румер Вілліс продемонструвала фігуру в бікіні.