Вагітна Румер Вілліс продемонструвала фігуру в бікіні

Румер Вілліс продемонструвала свій животик, що росте, відпочиваючи біля басейну.

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Старша дочка голлівудської легенди Брюса Вілліса, 34-річна Румер, у щасливому очікуванні первістка, батьком якого є її бойфренд Дерек Річард Томас. Днями вона продемонструвала свій животик, що росте, відпочиваючи біля басейну в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для відпочинку біля басейну Румер одягла коричневе бікіні від Hunza G, яке підкреслювало її животик. Нейтральний колір купальника дозволяє легко комбінувати Й поєднувати його з іншими речами.

Дочка Брюса Вілліса Й Демі Мур також носила білу сорочку. Розпустивши світлі локони на плечі, Румер доповнила свій образ парою масивних білих сонцезахисних окулярів.

Нагадаємо, до Дня святого Валентина Дерек Річард Томас поділився в соцмережі фотографіями коханої, а також відео, на якому вона демонструє свій живіт, що округлився, у дзеркалі.

Про свою вагітність Румер повідомила в грудні, завантаживши серію зображень, на яких її кавалер кладе голову їй на живіт. Того ж місяця вона відсвяткувала шість років тверезості й поділилася в соціальних мережах фотографією, на якій вона ще маленька на гойдалках у дворі.

Дитина стане першою для Румер. Вона також буде першим онуком (або онукою) для Демі Мур і Брюса Вілліса.