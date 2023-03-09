Беременная Румер Уиллис продемонстрировала фигуру в бикини

Румер Уиллис продемонстрировала свой растущий животик, отдыхая у бассейна.

Related video

Старшая дочь голливудской легенды Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер, в счастливом ожидании первенца, отцом которого является ее бойфренд Дерек Ричард Томас. На днях она продемонстрировала свой растущий животик, отдыхая у бассейна в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для отдыха у бассейна Румер надела коричневое бикини от Hunza G, которое подчеркивало ее животик. Нейтральный цвет купальника позволяет легко комбинировать и сочетать его с другими вещами.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур также носила белую рубашку. Распустив светлые локоны на плечи, Румер дополнила свой образ парой массивных белых солнцезащитных очков.

Напомним, ко Дню святого Валентина Дерек Ричард Томас поделился в соцсети фотографиями возлюбленной, а также видео, на котором она демонстрирует свой округлившийся живот в зеркале.

О своей беременности Румер сообщила в декабре, загрузив серию изображений, на которых ее кавалер кладет голову ей на живот. В том же месяце она отпраздновала шесть лет трезвости и поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она еще малышкой на качелях во дворе.

Ребенок станет первым для Румер. Он также будет первым внуком (или внучкой) для Деми Мур и Брюса Уиллиса.